Ισπανία – Αργεντινή ανάλυση: Η ανίκητη «ρόχα» και η «εξαφανισμένη» ομάδα του Μέσι

Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, αφού νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Αμερικής, με μία επιβλητική εμφάνιση στον τελικό, που δεν άφησε… αμφιβολίες για το ποια ομάδα ήταν η καλύτερη.

Με μία φοβερή πορεία στο Μουντιάλ της Αμερικής, η Ισπανία έφθασε επάξια μέχρι την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και “χάλασε” τον… τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ισπανοί “κυριάρχησαν” πλήρως στον τελικό και θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει πολύ νωρίτερα τον αγώνα, αλλά έστω και στο 106ο λεπτό της παράτασης, αποδόθηκε δικαιοσύνη στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Απούσα» η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι

Στο πιο σημαντικό παιχνίδι του Μουντιάλ, η Αργεντινή δεν… εμφανίστηκε καν στον τελικό, με τον Σκαλόνι να κρατάει την ομάδα πίσω του, χωρίς σχέδιο για επίθεση κόντρα στο προσεκτικό ποδόσφαιρο της Ισπανίας.

Η Αργεντινή έγραψε αρνητική ιστορία σε Μουντιάλ με την εμφάνισή της στον τελικό κόντρα στην Ισπανία, αφού δεν είχε ούτε μία τελική σε πάνω από 90 λεπτά αγώνα, έχοντας περιοριστεί σε ρόλο αμυνόμενου, περιμένοντας το… μοιραίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί οι Ισπανοί να χρειάστηκαν και την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, για να “λυγίσουν” τους Αργεντινούς, αλλά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, από μία ομάδα που είχε στη σύνθεσή της τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ακούμπησε ελάχιστα την μπάλα στον τελικό και δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να βοηθήσει την ομάδα του να αλλάξει την τύχη της, όπως έκανε αρκετές φορές στο “δρόμο” προς το ματς του τίτλου στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Η «ατσάλινη» Ισπανία στην κορυφή του κόσμου

Η Ισπανία ήταν από τα φαβορί της διοργάνωσης και πριν το ξεκίνημα του Μουντιάλ, αφού κατέβηκε στα γήπεδα της Αμερικής με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και όλα τα νέα της αστέρια διαθέσιμα.

Η εικόνα της στις ΗΠΑ δεν… έθελξε, αλλά από τη φάση των ομίλων έδειξε ότι είναι… ανίκητη. Η “ρόχα” δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε ολόκληρο το τουρνουά, δεν βρέθηκε να χάνει ούτε μία φορά και έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου, όντας καλύτερη σε όλα της τα ματς στη διοργάνωση.

Με “όπλο” τον τρομερό έλεγχο της μπάλας, αλλά και την “πολυφωνία” της στην επίθεση, “επιβίωσε” και από το… μέτριο τουρνουά του πρωτάρη Λαμίν Γιαμάλ, με τον Ρόδρι να είναι παίκτης “ορχήστρα” και να οδηγεί την ομάδα του μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης έτσι, η Ισπανία είναι πλέον και παγκόσμια πρωταθλήτρια, τρομάζοντας τους αντιπάλους με το ταλέντο της, αφού η πλειοψηφία των παικτών της, έχει ακόμη πολλά τουρνουά μπροστά της.