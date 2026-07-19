Μουντιάλ: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας σήκωσε το τρόπαιο μετά την απονομή

Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και τη νίκη της πανηγύρισε και η βασιλική οικογένεια της χώρας.

Ο Ρόδρι πήρε το τρόπαιο του Μουντιάλ στην απονομή από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και αφού το σήκωσε μαζί με τους συμπαίκτες του, στη συνέχεια το έδωσε στον βασιλιά Φίλιππο της Ισπανίας.

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Μαζί με τη βασίλισσα Λετίτσια και τις κόρες τους Λεονόρ και Σοφία, ο βασιλιάς Φίλιπος πανηγύρισε με τη σειρά του την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, τη δεύτερη της ιστορίας της.