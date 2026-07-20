Ο 3χρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς – Η τρυφερή αγκαλιά τους

Τη δική του παράσταση στον τελικό του Μουντιάλ έδωσε ο μικρός αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο μόλις τριών ετών Κέιν που ειδικά στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση τροπαίου έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο μικρός Κέιν, με την λήξη του τελικού έτρεξε μέσα στο γήπεδο για να βρεθεί στην αγκαλιά του αδερφού του Λαμίν Γιαμάλ που είχε κατακτήσει το πρώτο του Μουντιάλ.

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Η εικόνα μιλούσε από μόνη της…. Όταν ο Κέιν έφτασε στον αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ εκείνος τον περίμενε με μια γλυκιά αγκαλιά και τον σήκωσε ψηλά.

Ο μικρός Γιαμάλ φορούσε φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του την χαρά του αδερφού του.

World Cup champion Lamine Yamal with his little brother Keyne pic.twitter.com/E9A61Blrat — Jimmy King (@Jimmyking35) July 20, 2026

Φωτογραφήθηκε με τον αδερφό του κρατώντας το τρόπαιο του Μουντιάλ ενώ είχε μαζί του μια μπάλα τυλιγμένη τα δίχτυα από το τέρμα της εστίας.

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Κατά τους πανηγυρισμούς φόρεσε ένα καπέλο τζόκεϊ που ήταν τόσο μεγάλο που του κάλυπτε τα μάτια του και παράλληλα πήρε μια μπάλα και άρχισε τα ζογκλερικά θέλοντας να μιμηθεί τον διάσημο αδερφό του.

The moment Keyne finally spotted his big brother, Lamine Yamal, on the pitch after Spain’s win over Argentina… he couldn’t hold back the emotions and ran straight into his arms. Proud brother moment pic.twitter.com/6uYnXbqy5x — Beri (@beri_grizou) July 20, 2026

Να σημειωθεί ότι καθόλη τη διάρκεια του Μουντιάλ ο μικρός Κέιν έδωσε το δικό του σόου από την εξέδρα ενισχύοντας την προσπάθεια του αδερφού του, ενώ οι αντιδράσεις του έγιναν viral.