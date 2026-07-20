Αθλητικά

Ο 3χρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς – Η τρυφερή αγκαλιά τους

Ο μικρός Γιαμάλ φορούσε φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του την χαρά του αδερφού του
Χάθηκε στην αγκαλιά του αδερφού του ο Κέιν Γιαμάλ
Χάθηκε στην αγκαλιά του αδερφού του ο Κέιν Γιαμάλ REUTERS/John Sibley
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Τη δική του παράσταση στον τελικό του Μουντιάλ έδωσε ο μικρός αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο μόλις τριών ετών Κέιν που ειδικά στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση τροπαίου έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο μικρός Κέιν, με την λήξη του τελικού έτρεξε μέσα στο γήπεδο για να βρεθεί στην αγκαλιά του αδερφού του Λαμίν Γιαμάλ που είχε κατακτήσει το πρώτο του Μουντιάλ.

Η εικόνα μιλούσε από μόνη της…. Όταν ο Κέιν έφτασε στον αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ εκείνος τον περίμενε με μια γλυκιά αγκαλιά και τον σήκωσε ψηλά.

Ο μικρός Γιαμάλ φορούσε φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του την χαρά του αδερφού του.

Φωτογραφήθηκε με τον αδερφό του κρατώντας το τρόπαιο του Μουντιάλ ενώ είχε μαζί του μια μπάλα τυλιγμένη τα δίχτυα από το τέρμα της εστίας.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York
REUTERS/Brian Snyder
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York
REUTERS/Omar Aziz
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York
REUTERS/Agustin Marcarian

Κατά τους πανηγυρισμούς φόρεσε ένα καπέλο τζόκεϊ που ήταν τόσο μεγάλο που του κάλυπτε τα μάτια του και παράλληλα πήρε μια μπάλα και άρχισε τα ζογκλερικά θέλοντας να μιμηθεί τον διάσημο αδερφό του.

 

 

Να σημειωθεί ότι καθόλη τη διάρκεια του Μουντιάλ ο μικρός Κέιν έδωσε το δικό του σόου από την εξέδρα ενισχύοντας την προσπάθεια του αδερφού του, ενώ οι αντιδράσεις του έγιναν viral.

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