Αθλητικά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026

Το «χρυσό παπούτσι» του Μουντιάλ κατέληξε στον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας
Ο Εμπαπέ
Ο Εμπαπέ με τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αμερικής / ΦΩΤΟ Reuters
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Η Αργεντινή ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, με τον Λιονέλ Μέσι να μένει “άσφαιρος” και τον Κιλιάν Εμπαπέ να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Μετά τα δύο γκολ του στον μικρό τελικό του Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφθασε τα 10 στη διοργάνωση με τη Γαλλία και άφησε οριστικά πίσω του τον Λιονέλ Μέσι, μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό.

Ο Γάλλους σούπερ σταρ αναδείχθηκε έτσι πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ για δεύτερη σερί διοργάνωση, αφού ήταν ο κορυφαίος στη σχετική λίστα και στο παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Οι πρώτοι σκόρερ στο Μουντιάλ

  1. Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία) – 10 γκολ
  2. Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 8 γκολ
  3. Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία) – 7 γκολ
  4. Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)  – 7 γκολ
  5. Χάρι Κέιν (Αγγλία) – 6 γκολ
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Αθλητικά
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