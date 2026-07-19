Ισπανία: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο στο Μουντιάλ της Αμερικής, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό και έβγαλε στους δρόμους τους Ισπανούς, για να πανηγυρίσουν τη νέα επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

Σε ολόκληρη την Ισπανία είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον τελικό του Μουντιάλ και μετά το γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση του αγώνα με την Αργεντινή, ξεκίνησε το… γλέντι για την κατάκτηση του τίτλου.

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Η “ρόχα” σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο τρόπαιο της ιστορίας της και στη Μαδρίτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η νύχτα αναμένεται να γίνει… μέρα για τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Vibes are high in Madrid after Spain won its second FIFA World Cup title pic.twitter.com/Zt6s3cpPQD — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Madrid on fire pic.twitter.com/h7gEFyAavD — Jonathan Berte (@jonathanberte) July 19, 2026

Celebrating the Spain World Champions! pic.twitter.com/MdUf65IVgy — France Safety Travel (@francesafetytra) July 19, 2026

Το “πάρτι” θα συνεχιστεί φυσικά και στην επιστροφή των… ηρώων στην Ισπανία.