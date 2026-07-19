Αθλητικά

Ισπανία: Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Το γλέντι ξεκίνησε στην Ισπανία μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου
Μαδρίτη
Πανηγυρισμοί από τους Ισπανούς στη Μαδρίτη / REUTERS/Alejandro Martinez Velez
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Η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο στο Μουντιάλ της Αμερικής, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό και έβγαλε στους δρόμους τους Ισπανούς, για να πανηγυρίσουν τη νέα επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

Σε ολόκληρη την Ισπανία είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον τελικό του Μουντιάλ και μετά το γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση του αγώνα με την Αργεντινή, ξεκίνησε το… γλέντι για την κατάκτηση του τίτλου.

Η “ρόχα” σήκωσε το δεύτερο παγκόσμιο τρόπαιο της ιστορίας της και στη Μαδρίτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η νύχτα αναμένεται να γίνει… μέρα για τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Το “πάρτι” θα συνεχιστεί φυσικά και στην επιστροφή των… ηρώων στην Ισπανία.

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Αθλητικά
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