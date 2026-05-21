Μιλουτίνοφ: «Είμαστε έτοιμοι και πεινασμένοι, η σκληράδα θα κρίνει τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε δηλώσεις που έκανε ενόψει του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00) τόνισε ότι οι ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα για τη «μάχη».

Η σκληράδα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, η οποία όπως είπε ο ίδιος έλειψε στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, όπου οι Πειραιώτες αποκλείστηκαν από τη Μονακό στον ημιτελικό.

Τα λόγια του Νίκολα Μιλουτίνοφ

«Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε, παίζουμε εδώ. Ανυπομονούμε για το Final-Four, είμαστε πραγματικά έτοιμοι και πεινασμένοι να κερδίσουμε μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω να το κάνουμε. Θα είναι μεγάλη και δύσκολη πρόκληση αλλά ελπίζω πως έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε».

Για το «κλειδί» που δεν είχαν στα προηγούμενα Final-Four: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και physical σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι. Η Μονακό ήταν πιο physical και για αυτό κέρδισε. Η Φενερμπαχτσέ παίζει πολύ physical, πρέπει να το ματσάρεις. Θα είναι μεγάλη δοκιμασία. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το ματς, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι».