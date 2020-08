Ο Μάνος Παπαδόπουλος αποτελεί παρελθόν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από δεκαετίες και πλέον ανακοινώθηκε κι επίσημα η μετεγγραφή του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τα διοικητικά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μάνος Παπαδόπουλος προοριζόταν να γίνει το απόλυτο “αφεντικό” στην ομάδα, αλλά τελικά αποφάσισε να αποδεχθεί την πλουσιοπάροχη πρόταση της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε λοιπόν κι επίσημα ότι αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή της ομάδας, στην οποία θα βρει και τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ.

🏀Манос Пападопулос назначен спортивным директором Клуба. Греческий специалист уже приступил к работе.



🖊️ Manos Papadopoulos is hired sporting director of the Club. The Greek specialist has already started his new work. pic.twitter.com/OJYsTcOV3m