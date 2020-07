Η FIFA αποφάσισε να διατηρήσει τον κανονισμό για τις πέντε αλλαγές από κάθε ομάδα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και για τη νέα σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) εισηγήθηκε στη FIFA τη διατήρηση της τροποποίησης που έγινε φέτος στους κανονισμούς, λόγω του κορονοϊού, για τουλάχιστον και την επόμενη σεζόν, με την παγκόσμια ομοσπονδία να δέχεται την εισήγηση.

Ως εκ τούτου, όλες οι συλλογικές διοργανώσεις που ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλίου του 2021, αλλά και οι διεθνείς αναμετρήσεις εθνικών ομάδων που θα διεξαχθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2021, θα πραγματοποιηθούν με δικαίωμα πέντε αλλαγών σε κάθε προπονητή. Ανάμεσά τους φυσικά και η Superleague, αν επιλέξει κάτι τέτοιο, αφού δεν πρόκειται για δεσμευτική απόφαση.

Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic

