Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε εκτός οκτάδας στον τελικό του ακοντισμού του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου



Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και η Ελίνα Τζένγκο δεν μπόρεσε να πλησιάσει τις θέσεις του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, κάνοντας μόνο τις τρεις πρώτες της βολές και μένοντας εκτός συνέχειας.

Η Ελίνα Τζένγκο είχε κακή πρώτη προσπάθεια στον τελικό του ακοντισμού, την έβγαλε άκυρη και στη συνέχεια οι βολές της δεν ήταν οι επιθυμητές, με την ίδια να δείχνει την απογοήτευσή της.

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Η καλύτερη βολή της Τζένγκο ήταν η τρίτη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να στέλνει το ακόντιό της στα 54.01μ. Η προηγούμενη (2η βολή) ήταν στα 53.09 μ.

Έτσι, μετά την 3η της προσπάθεια, η Τζένγκο βρέθηκε στην 11η θέση κι έτσι δεν μπόρεσε να αποκτήσει το δικαίωμα, να συνεχίσει τις βολές της, αποχαιρετώντας τον τελικό.