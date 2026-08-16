Αθλητικά

Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε εκτός οκτάδας στον τελικό του ακοντισμού του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

Μια άκυρη προσπάθεια και δυο βολές κάτω από τα 55 μέτρα από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Ελίνα Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο σε αγώνα ακοντισμού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google


Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και η Ελίνα Τζένγκο δεν μπόρεσε να πλησιάσει τις θέσεις του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, κάνοντας μόνο τις τρεις πρώτες της βολές και μένοντας εκτός συνέχειας.

Η Ελίνα Τζένγκο είχε κακή πρώτη προσπάθεια στον τελικό του ακοντισμού, την έβγαλε άκυρη και στη συνέχεια οι βολές της δεν ήταν οι επιθυμητές, με την ίδια να δείχνει την απογοήτευσή της.

Η καλύτερη βολή της Τζένγκο ήταν η τρίτη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να στέλνει το ακόντιό της στα 54.01μ. Η προηγούμενη (2η βολή) ήταν στα 53.09 μ.

Έτσι, μετά την 3η της προσπάθεια, η Τζένγκο βρέθηκε στην 11η θέση κι έτσι δεν μπόρεσε να αποκτήσει το δικαίωμα, να συνεχίσει τις βολές της, αποχαιρετώντας τον τελικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
193
94
60
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo