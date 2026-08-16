Αθλητικά

Ο Εμπάι Εντιάι στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και το back-to-back

Ο 27χρονος ψηλός εμφανίστηκε στο “Ελ. Βενιζέλος” με ερυθρόλευκο μπλουζάκι
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον Εμπάι Εντιάι υποδέχτηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Κυριακής (16.08.2026) ο Ολυμπιακός, έναν παίκτη που θα τον ενισχύσει κι άλλο στη γραμμή των ψηλών.

Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Ολυμπιακό, ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ, ταξίδεψε από τη Λιόν στην Αθήνα, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πρώτα, όμως, ο Εμπάι Εντιάι θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

“Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back-to-back. Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy. Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Μπαίνω σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα.

Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back-to-back” είπε ο πρώην πλέον παίκτης της Βιλερμπάν, που εμφανίστηκε στο “Ελ. Βενιζέλος” με ερυθρόλευκο μπλουζάκι.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού αρχίζει στις 24 Αυγούστου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
193
94
61
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo