Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε τα εννέα μετάλλια μετά το ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Τα βάθρα που έχει ανέβει ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, σε επίπεδο ανδρών
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η συλλογή μεταλλίων του Εμμανουήλ Καραλή μεγαλώνει με σταθερούς ρυθμούς, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμινγχαμ.

Με καλύτερο άλμα στα 6.00μ. ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και πανηγύρισε την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Πρόκειται για το ένατο μετάλλιο του «Μανόλο», τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα μετάλλια του Καραλή:

2026 – Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού,Μπέρμιγχαμ

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

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