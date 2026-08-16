Ο Εμμανουήλ Καραλής στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, η απονομή των μεταλλίων

Ο μοναδικός Εμμανουήλ Καραλής μαζεύει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο τα τελευταία τρία χρόνια (έφτασε τα εννέα) και έκανε την εντυπωσιακή “πτήση” του στον ουρανό του Μπέρμιγχαμ, για να προσθέσει το ασημένιο μετάλλιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στη συλλογή του.

Το σερί που ξεκίνησε από το ευρωπαϊκό κλειστού στίβου στην Κωνσταντινούπολη το 2023, συνεχίστηκε και στην περιοχή West Midlands της Βρετανίας με τον Εμμανουήλ Καραλή να κατακτά το αργυρό μετάλλιο με κορυφαίο άλμα στα 6.00μ.

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Σε άλλη μια μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του για να νικήσει τον μεγάλο του αντίπαλο, τον πίεσε και πάλι στα όριά του, αλλά η νίκη δεν ήρθε ούτε τώρα.

Η “μάχη” έληξε με τον Ντουπλάντις νικητή και τον Καραλή άξιο αντίπαλο και φυσικά δευτεραθλητή Ευρώπης, μετά από παλικαρίσιο αγώνα.

Λίγη ώρα μετά, Ντουπλάντις, Καραλής και Τιερί βρέθηκαν στο βάθρο των νικητών, για παραλάβουν -και επίσημα- τα μετάλλιά τους (σ.σ. τα πήραν και μετά τον τελικό για τις πρώτες φωτογραφίες), για να πάρουν σε κουκλάκι τη μασκότ της διοργάνωσης (σ.σ. έναν μικρό ταύρο), αλλά και για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Σουηδίας.

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Αυτή ήταν και η τελευταία απονομή μεταλλίων, στον επίλογο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Μπέρμινγχαμ.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο είναι το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ μετά το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου, σε μια επιτυχημένη για τα γαλανόλευκα διοργάνωση.