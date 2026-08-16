Αθλητικά

Η Λανς νίκησε 1-0 την Παρί Σεν Ζερμέν και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας

Kατάφερε να κάνει την έκπληξη στη Γαλλία και να μην αφήσει μια ακόμα κούπα στην “αρμάδα” του Λουίς Ενρίκε
Photo by: Frank Hoermann
Photo by: Frank Hoermann/ SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η Λανς είπε ένα τεράστιο «όχι» στην Παρί Σεν Ζερμέν και έκανε δικό της το Super Cup Γαλλίας, επικρατώντας με 1-0. Με γκολ του Ματιέ Ουντόλ στο 32′, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Γαλλία, μια μόλις εβδομάδα μετά το 2-1 της ομάδας του Λουίς Ενρίκε κόντρα στην Άστον Βίλα, στον τελικό του UEFA Super Cup.

Συγκεκριμένα, ο Ουντόλ πάσαρε ιδανικά στον Ταουβίν ο οποίος πλασάροντας μέσα από τη μικρή περιοχή άνοιξε το σκορ για την Λανς. Από το 39′ η Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτη, μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Αντόνιο, οποίος δέχθηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα και αποβλήθηλε.

Η ομάδα του Λούινς Ενρίκε όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Λανς έψαχνε το δεύτερο γκολ, με τον Ταουβίν να είναι ο πρωταγωνιστής στην επίθεση. Στο 84′ ο Ντεμπελέ έχασε ευκαιρία για το 1-1, ενώ τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά της Παρί να να μείνει με 10 παίκτες, με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μέντες για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Πίγκναρντ.

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