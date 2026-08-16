Η Λανς νίκησε 1-0 την Παρί Σεν Ζερμέν και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας

Η Λανς είπε ένα τεράστιο «όχι» στην Παρί Σεν Ζερμέν και έκανε δικό της το Super Cup Γαλλίας, επικρατώντας με 1-0. Με γκολ του Ματιέ Ουντόλ στο 32′, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Γαλλία, μια μόλις εβδομάδα μετά το 2-1 της ομάδας του Λουίς Ενρίκε κόντρα στην Άστον Βίλα, στον τελικό του UEFA Super Cup.

Συγκεκριμένα, ο Ουντόλ πάσαρε ιδανικά στον Ταουβίν ο οποίος πλασάροντας μέσα από τη μικρή περιοχή άνοιξε το σκορ για την Λανς. Από το 39′ η Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτη, μετά το σκληρό μαρκάρισμα του Αντόνιο, οποίος δέχθηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα και αποβλήθηλε.

Η ομάδα του Λούινς Ενρίκε όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Λανς έψαχνε το δεύτερο γκολ, με τον Ταουβίν να είναι ο πρωταγωνιστής στην επίθεση. Στο 84′ ο Ντεμπελέ έχασε ευκαιρία για το 1-1, ενώ τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά της Παρί να να μείνει με 10 παίκτες, με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μέντες για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Πίγκναρντ.