ΕΠΟ για Πέτρο Μάνταλο: «Το τέλος μίας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα»

Η Ομοσπονδία με μία ανάρτηση στα social media ευχαρίστησε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή για την παρουσία του στην Εθνική ομάδα
Ο Πέτρος Μάνταλος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και η ΕΠΟ τον ευχαρίστησε με μία ανάρτηση στα social media.

Η καριέρα του Πέτρου Μάνταλου στη Εθνική ποδοσφαίρου ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2025 έχοντας αγωνιστεί σε 71 παιχνίδια με 7 γκολ και εννιά ασίστ, ενώ είχε φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της «γαλανόλευκης».

«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», έγραψε η ΕΠΟ στην ανάρτησή της, μετά την απόφαση του αρχηγού της ΑΕΚ να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Πέτρου Μάνταλου ότι αποχωρεί τόνισε πόσο θα λείψει ο αρχηγός της ΑΕΚ από τα παιχνίδια της «γαλανόλευκης».

