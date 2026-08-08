Ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε στη «γκέλα» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία – Βασικός και ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε πρεμιέρα με το… αριστερό στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, αφού βιάστηκε να κάνει αλλαγή τον κορυφαίο και σκόρερ της, Φώτη Ιωαννίδη, μένοντας στην ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα. Βασικός στον αγώνα και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που αντικαταστάθηκε επίσης πριν την ισοφάριση.

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν στην ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα και βοήθησαν την ομάδα τους να φθάσει σε προβάδισμα δύο τερμάτων στο ματς, με τον Έλληνα επιθετικό να είναι μάλιστα ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όντας μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα των γηπεδούχων, ο Φώτης Ιωαννίδης σπατάλησε μία σειρά από ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά βρήκε τελικά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το 2-0, μετά το γκολ του Σάλαζαρ στο 46′, που άνοιξε το σκορ στο ματς.

Λίγο μετά όμως, ο Έλληνας επιθετικός έγινε αλλαγή από τον προπονητή του και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας “κατέρρευσε”, δεχόμενη δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είχε προηγηθεί η αντικατάσταση και του Γιώργου Βαγιαννίδη, λίγο μετά τη μείωση του σκορ από τους γηπεδούχους, οι οποίοι και πανηγύρισαν στο τέλος μία ανέλπιστη ισοπαλία.

Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης ήταν πάντως θετικοί στην πρεμιέρα τους στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας.