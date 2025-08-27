Εργκίν Αταμάν: «Αν το NBA θέλει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, πρέπει να νικήσει τον κάτοχο της Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν με αφορμή το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αυστραλία, αναφέρθηκε σε μια ενδεχόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στον πρωταθλητή του ΝΒΑ και εκείνο της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος μίλησε στο Basketball.com της Αυστραλίας, τονίζοντας πως δεν μπορεί να θεωρηθεί παγκόσμιος πρωταθλητής αυτός που θα κατακτήσει το ΝΒΑ, καθώς δεν έχει αναμετρηθεί με τον κάτοχο της Euroleague.

Αυτό σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού είναι λάθος, με τον ίδιο να ρίχνει στο τραπέζι την δική του πρόταση.

«Αν θέλεις να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να νικήσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague. Ίσως και τον πρωταθλητή της Αυστραλίας. Δεν γίνεται να σηκώνεις την κούπα στο ΝΒΑ και να λες ότι είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, χωρίς να έχεις παίξει απέναντι στους υπόλοιπους».

Παράλληλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και για τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” αναφέροντας:

«Δεν θα έχουμε καμία προετοιμασία στην Ευρώπη, άρα αυτά τα ματς είναι το πρώτο σοβαρό τεστ. Ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν είναι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, με παθιασμένους οπαδούς και το να βρεθούμε απέναντι σε αυστραλιανά κλαμπ θα δείξει σε τι επίπεδο βρίσκεται το παγκόσμιο μπάσκετ.

Στο EuroBasket έχεις τουλάχιστον 7–8 διεκδικητές για το χρυσό. Είναι η ένταση της EuroLeague με μερικούς από τους καλύτερους NBAers. Στο τελευταίο Μουντομπάσκετ, οι ΗΠΑ έχασαν από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Αυτό τα λέει όλα».