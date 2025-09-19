Εργκίν Αταμάν: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι Έλληνες δεν ήθελαν το Final 4 στην πατρίδα τους – Ο Λεσόρ πάει καλά αλλά θέλει χρόνο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στο Σίδνεϊ, για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” και ο προπονητής των “πρασίνων”, Εργκίν Αταμάν, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που έχουν ακολουθήσει το “τριφύλλι” στην Αυστραλία.

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην νέα μπασκετική σεζόν, επισημαίνοντας ότι έχει η ομάδα μόλις δέκα ημέρες για να είναι έτοιμη για τηEuroleague, ανέδειξε το βάθος του ρόστερ υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και δύο ομάδες του Παναθηναϊκού μπορούν να χτυπήσουν το Final 4.

Ο Τούρκος κόουτς ανέφερε ακόμα ότι δεν αισθάνεται πίεση που το Final 4 είναι στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η Euroleague έκανε την πιο σωστή επιλογή, δεν έκρυψε την απορία του για το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες δεν το ήθελαν να γίνει στην πατρίδα τους, en;v εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο Ματίας Λεσόρ θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο να είναι έτοιμος από όσο εκτιμάται.

Ο Εργκίν Αταμάν έπλεξε το εγκώμιο των νέων παικτών του Παναθηναϊκού, κάνοντας ειδική αναφορά στον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο, ενώ -σχετικά με την εθνική Τουρκίας- δήλωσε απογοητευμένος για την ήττα στον τελικό του Eurobasket.

O Εργκίν Αταμάν μίλησε…

Για την πραγματοποίηση του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και εάν περίμενε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο;

Όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους στην ομάδα του Παναθηναϊκού, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση να βρίσκεσαι στην Αυστραλία. Χθες παίξαμε στην Μελβούρνη σε ένα sold out ματς και ήταν περίπου επτά χιλιάδες Έλληνες οπαδοί. Καταλαβαίνω και μου είπαν ότι όλοι οι Έλληνες στην Αυστραλία ακολουθούν το μπάσκετ. Ειδικά για τους οπαδούς μας είμαστε πολύ χαρούμενοι να ερχόμαστε κοντά με αυτούς εδώ στην Αυστραλία.

Για τις σκέψεις του για την ομάδα:

Έχουμε μια θαυμάσια ομάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μια θαυμάσια ομάδα και τώρα έχουμε υπογράψει κάποιους νέους παίκτες. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους στόχους μας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, για την Euroleague, για το πρωτάθλημα. Αυτή την στιγμή είναι η pre-season κάποιοι παίκτες έφτασαν μόλις χθες από το Εurobasket. Όμως όπως και είδατε χθες είμαστε οι ίδιοι, στρατηγικά. Κατά 90% είμαστε οι ίδιοι και οι νέοι παίκτες θα συνεισφέρουν και αυτοί, όπως και χθες έκανε ο Τολιόπουλος, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει πολύ, και είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης. Τον παρακολουθούσα τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη και με την Εθνική ομάδα. Το ίδιο και για τον Τολιόπουλος ο οποίος και χθες έδειξε ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Φυσικά και έχουμε πολλές απουσίες αυτή την στιγμή, σημαντικών παικτών. Πιστεύω ότι αυτή τη σεζόν ο Παναθηναϊκός ακόμη και να παίζει με δύο διαφορετικές ομάδες μπορούμε να παλέψουμε για το Final 4 και με τις δύο ομάδες. Όμως θα είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί να βρούμε την καλύτερη λύση σε κάθε παιχνίδι και να παλέψουμε για τους στόχους μας γιατί όλες οι ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Έχουμε λίγο χρόνο για να προετοιμαστούμε, μόνο δέκα ημέρες, για να είμαστε έτοιμοι.

Που θα ήθελε να γίνει το τουρνουά την επόμενη σεζόν;

Η Αυστραλία είναι ωραία, είναι διαφορετικά, μια άλλη λογική. Ειμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε πάλι ένα μεγάλο τουρνουά το καλοκαίρι, το ξέρω αλλά δεν θα το μοιραστώ μαζί σας, το ξέρει και ο κ. Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια της σεζόν θα το μάθετε, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια μεγάλη θέληση από τους Έλληνες και τους οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο. Αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα σε όλον τον κόσμο, που κάνει μια τόσο μεγάλη δουλειά στον τομέα αυτόν. Η κα. Γιαννακόπουλου είναι μαζί μας είναι κάτι πολύ ωραίο, όλοι οι Έλληνες πρέπει να υπερήφανοι για την οικογένεια Γιαννακόπουλου.

Για τον Ματίας Λεσόρ:

Ο Ματίας χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αυτό είναι σίγουρο. Μιλήσαμε όμως και μου είπε ότι πηγαίνει καλά και πιθανότατα θα πάνε τα πράγματα πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Θέλω τον Ματίας και ελπίζω ότι όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα όλοι οι παίκτες να είναι στο παρκέ για το πρώτο μας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.

Για το Ευρωμπάσκετ και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από την Τουρκία:

Όλοι στην χώρα είναι πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από πολλά χρόνια, σε ένα τουρνουά εκτός Τουρκίας είχαμε ένα τοσο μεγάλο αποτέλεσμα. Για εμένα όμως δεν είναι έτσι, γιατί εγώ θέλω πάντα να νικώ, θέλω να είμαι πρώτος. Όταν χάνεις κάποια ματς που βλέπεις ότι δεν έχει την ίδια δύναμή όπως ο αντίπαλος σου δεν μπορείς να είσαι απογοητευμένος. Όμως σε ένα παιχνίδι που είχαμε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι και το τελευταίο του λεπτό και κρίνεται στην τελευταία κατοχή για εμένα είναι κάτι που με απογοητεύει. Η ιστορία θα γράψει το αποτέλεσμα αυτό για την Τουρκία. Αυτές τις ημέρες παρακολούθησα και πάλι τα τελευταία λεπτά, δεν θα μπορέσω να ξεχάσω αυτόν τον τελικό που έχασα στις τελευταίες στιγμές του.

Για τη διεξαγωγή του Final -4 στην Αθήνα:

Δεν έχω καμία πίεση που είναι στην Αθήνα. Η πίεση είναι να βρίσκεται στο Final 4 και να κερδίσεις και δεν έχει σημασία που είσαι. Θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες της λίγκας και την λίγκα γιατί επέλεξαν το πιο όμορφο γήπεδο στην Ευρώπη. Στην Αθήνα όλοι αγαπούν το μπάσκετ, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι εξαιρετικοί και θέλουν να είναι σε όποιο final 4 σε όποια πόλη και αν αυτό γίνεται. Τι είναι το πιο σημαντικό; Ότι οι δύο ομάδες να είναι στο Final 4. Ξέρετε επειδή το Final 4 είναι στην Αθήνα δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί, Εμεις θα παλέψουμε να είμαστε και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες υποστηρικτές του μπάσκετ θα είναι εκεί. Για εμένα μου είναι πολύ δύσκολο που κάποιοι στην Ελλάδα δεν ήθελαν να είναι το final 4 στην πόλη τους, στην πατρίδα τους. Πιστεύω ότι οι ομάδες τελικά πήραν την καλύτερη απόφαση, την πιο έξυπνη απόφαση.