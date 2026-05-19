Η κοινή ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Το δικό τους μήνυμα για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Μέσω κοινής ανάρτησης στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την ημέρα που συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του Ποντιακού Ελληνισμού.

 
 
 
 
 
“19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2026). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε!”, αναφέρει η κοινή ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

