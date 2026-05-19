Η κοινή ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Το δικό τους μήνυμα για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως καθιερώθηκε το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.
Μέσω κοινής ανάρτησης στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την ημέρα που συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του Ποντιακού Ελληνισμού.
“19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2026). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε!”, αναφέρει η κοινή ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη.