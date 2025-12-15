Εργκίν Αταμάν για το Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: «Να επιτεθούμε χωρίς λάθη στην άμυνα με αλλαγές»

Ο Παναθηναϊκός “πέταξε” για την Τουρκία και το αυριανό (15/12/25, 19:45, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο.

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε την επικείμενη επιστροφή του Τσεντί Οσμάν στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό, ενώ ανέλυσε και το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει η ομάδα του να περιορίσει τα λάθη στην επίθεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει κερδίσει τα τελευταία έξι παιχνίδια της στην EuroLeague, οπότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Από την πλευρά μας, όμως, χρειάζεται να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά, γιατί μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες έχουμε δύο ήττες. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι, και είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε.”

Το κλειδί για τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, για μένα, είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε εφαρμόζει κυρίως αλλαγές στην άμυνα και εμείς πρέπει να επιτεθούμε χωρίς να κάνουμε λάθη, και φυσικά να έχουμε καλή απόδοση στο σουτ.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει τη νίκη στην Τουρκία μετά από δύο σερί ήττες στη Euroleague.