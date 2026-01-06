Εργκίν Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: «Παίξαμε άθλια – Συγγνώμη από τους οπαδούς, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, για την 20η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε αρκετά ήρεμος στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη δεύτερη σερί ήττα της ομάδας του.

Χωρίς διάθεση να πει πολλά, ο Εργκίν Αταμάν σημείωσε την τραγική εμφάνιση του Παναθηναϊκού και επισήμανε ότι η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε με παίκτες από τον πάγκο της, αφού αρκετοί βασικοί ήταν εκτός αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα δύσκολο ματς. Παίξαμε άθλια. Δίνω συγχαρητήρια στην Αρμάνι που έπαιξε με παίκτες από τον πάγκο αναγκαστικά. Δεν έχω να πω πολλά για το παιχνίδι».

Στη συνέχεια, στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα, ο Αταμάν πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πετάξαμε όλες τις μεγάλες νίκες που είχαμε εκτός έδρας αυτή τη σεζόν. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα, τίποτα δε δούλεψε. Στο μπάσκετ είναι κάποιες μέρες που όλα πάνε στραβά. Απόψε είναι τεράστια ήττα για εμάς. Συγγνώμη στους οπαδούς μας, σε όσους μας υποστηρίζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε για την ήττα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».