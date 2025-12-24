Συμβαίνει τώρα:
Εργκίν Αταμάν μετά το Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός: «Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση, μια πολύ σημαντική νίκη»

Η μίνι ομιλία του προπονητή του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια του γηπέδου της Ζαλγκίρις
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Αν και βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο και στο -15, ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας και μεγάλωσε το νικηφόρο του σερί, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 12-6. Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του δίνοντας συγχαρητήρια και αναγνωρίζοντας τη σημασία αλλά και τη δυσκολία αυτής της νίκης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα video από την ομιλία του Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια, μετά το τέλος του αγώνα, με τον Τούρκο κόουτς να στέκεται στον χαρακτήρα που έβγαλαν οι «πράσινοι».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο, σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, αλλάξαμε το παιχνίδι».

Σε εκείνο το σημείο, οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον Αταμάν να τους… κόβει την κουβέντα.

