Εργκίν Αταμάν μετά το Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός: «Κάναμε τη διαφορά στην επίθεση, μια πολύ σημαντική νίκη»

Αν και βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο και στο -15, ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας και μεγάλωσε το νικηφόρο του σερί, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 12-6. Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του δίνοντας συγχαρητήρια και αναγνωρίζοντας τη σημασία αλλά και τη δυσκολία αυτής της νίκης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα video από την ομιλία του Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια, μετά το τέλος του αγώνα, με τον Τούρκο κόουτς να στέκεται στον χαρακτήρα που έβγαλαν οι «πράσινοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο, σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, αλλάξαμε το παιχνίδι».

A huge away win built on character, defense, and belief.



Nothing easy. Nothing given. Everything earned.



And as Coach Ergin Ataman said… there’s a lot of life ahead.#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/JVAcHGOaTP — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 24, 2025

Σε εκείνο το σημείο, οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον Αταμάν να τους… κόβει την κουβέντα.