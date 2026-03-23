Εργκίν Αταμάν: «Ο Ρισόν Χολμς δεν είναι στην ομάδα αυτή την στιγμή»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (24/03/26, 20:15, Live από το Newsit.gr) εκτός έδρας την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague και η αποστολή των “πρασίνων” αναχώρησε για το Σεράγεβο χωρίς τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος και έχει τεθεί εκτός ομάδας, σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι με την Dubai BC και τόνισε ότι ο Ρισόν Χολμς δεν βρίσκεται στην αποστολή, καθώς η ομάδα θα αποφασίσει πλέον για το μέλλον του στο “τριφύλλι”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ρισόν Χολμς

«Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Είναι θετικό που δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Dubai BC. Φυσικά θα προτιμούσα όλα να ήταν καλά στον κόσμο, να μην υπήρχε πόλεμος και όλοι οι άνθρωποι να ήταν ασφαλείς, ώστε να πηγαίναμε να παίξουμε στο Dubai BC. Τώρα η κατάσταση έχει έτσι. Θα παίξουμε το παιχνίδι. Η Dubai είναι δυνατή ομάδα και έχει φουλ ρόστερ τώρα, γιατί μέσα στη σεζόν είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Για παράδειγμα στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ είχαμε κερδίσει με πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είχαν αγωνιστεί οι Μπέικον και Μούσα. Τώρα έχουν γεμάτο ρόστερ και έχουν κερδίσει τα τελευταία, σημαντικά τους παιχνίδια. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, όπως και όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου. Είναι σημαντικά για να ανέβουμε στις θέσεις των playoffs και να πάρουμε την καλύτερη θέση.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, ειδικά με τους Μπέικον, Μούσα, Καμπενγκέλε. Έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Μπέρτανς, ενώ ο Ράιτ είναι πολύ καλός πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους φέτος στην EuroLeague. Σίγουρα, η άμυνα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει μεγάλο επιθετικό potential η Dubai.

Θα πάμε με 12 παίκτες. Για μένα δεν υπάρχουν απουσίες γιατί θα έχουμε φουλ ρόστερ. Αν ήμασταν 11, θα έλεγα για απουσίες. Είμαστε 12 και 100% έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό».