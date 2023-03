Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί το νέο μεγάλο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και η διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών, Nike, έσπευσε να τον “δέσει” με νέο συμβόλαιο, για τα επόμενα χρόνια.

Η Nike “νίκησε” Adidas και Puma στη “μάχη” για την υπογραφή του Χάλααντ, προσφέροντάς του ένα “μυθικό” ποσό, με τις ετήσιες αποδοχές του να φθάνουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Ως εκ τούτου, ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι θα έχει την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία, ως αποκλειστικό χορηγό αθλητικής ένδυσης, ενώ θα δημιουργήσει και νέο ποδοσφαιρικό παπούτσι με το όνομά του. Η Nike εξασφάλισε έτσι και το δεύτερο πιο “καυτό” όνομα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αφού έχει εμπορική συμφωνία και με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

