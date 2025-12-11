Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας: Πρόστιμο και μερικό κλείσιμο έδρας με αναστολή στους ερυθρόλευκους από τη Euroleague

Ο Κέβιν Πάντερ της Μπαρτσελόνα μπήκε στο στόχαστρο των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και η Euroleague έριξε “καμπάνα”
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η Euroleague Basketball τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα για την συμπεριφορά των οπαδών του στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η Euroleague επέβαλε πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς και μερικό κλείσιμο έδρας, με τη δεύτερη ποινή να τίθεται σε αναστολή και να ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση νέας παράβασης.

“Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για τα προσβλητικά συνθήματα που εκφώνησαν οι τοπικοί οπαδοί προς τον φιλοξενούμενο παίκτη (Κέβιν Πάντερ), τον/τους διαιτητή/ές και οποιονδήποτε σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο Σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1 f)” αναφέρει η διοργανώτρια, στην ανακοίνωσή της.

