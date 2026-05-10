ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1 τελικό: Ανατροπή τίτλου για την Ένωση

Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ έκανε το δώρο που ήθελε η Ένωση (1-1) για να σηκώσει το πρωτάθλημα
4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League
Διαιτητής: Όσμερς - VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ
Η ΑΕΚ νίκησε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό με 2-1, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, είδε το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ να μένει στο 1-1 και εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο.

21:55 | 10.05.2026

Με το γκολ του Ζοάο Μάριο

21:52 | 10.05.2026
21:52 | 10.05.2026
21:51 | 10.05.2026
21:46 | 10.05.2026
21:35 | 10.05.2026

Οι παίκτες της ΑΕΚ αναμένεται ινα βγουν στον αγωνιστικό χώρο, μόλις αδειάσει από τους οπαδούς, για ένα γύρο θριάμβου

21:34 | 10.05.2026

Τρέλα από τους οπαδούε της ΑΕΚ

21:31 | 10.05.2026

Εκατοντάδες οπαδοί μπήκαν εντός αγωνιστικού χώρου για να πανηγυρίσουν

21:31 | 10.05.2026

Πάρτι στις εξέδρες του γηπέδου της ΑΕΚ

 

21:30 | 10.05.2026

Νίκησε με ανατροπή τον παναθηναϊκο, ενω το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1

21:30 | 10.05.2026

Για 14 φορά η ΑΕκ σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλητή

21:30 | 10.05.2026
ΤΕΛΟΣ με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας
21:24 | 10.05.2026
90+3'
ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 2-1 με τον Ζοάο Μάριο
21:23 | 10.05.2026
90'

Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, κακή κεφαλια του Ρέλβας

21:22 | 10.05.2026
6 τα λεπτά του έξτρα χρονου
21:20 | 10.05.2026
88'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Φάση διαρκείας στα καρέ του Λαφόν, ο οποίος βγάζει την πρώτη προβολή του Γιόβιτς και στο τέλος καθάρισε την φάση. 

21:18 | 10.05.2026

Κόρνερ για την ΑΕΚ

21:18 | 10.05.2026
87'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ζοάο Μάριο αντί Κοϊτά και Μάνταλος αντί Μαρίν

21:15 | 10.05.2026
84'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Πάντοβιτς αντί Τεττέη στην κορυφή και Τζούριστς αντί Ταμπόρδα

21:12 | 10.05.2026
82'

Τρομερό σουτ από τον Ζαρουρί εκτός μεγάης περιοχής, με το αιστερό, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί "γ" της εστίας του Στρακόσα

21:12 | 10.05.2026

Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ παραμένει στο 1-1, οπότε η ΑΕΚ αν βρει δεύτερο γκολ, τότε, κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

21:11 | 10.05.2026
79'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

ο Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο

21:08 | 10.05.2026
75'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ με τον Ζίνι

Γέμισμα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε απ' όλους και ο Ζίνι σε κενή εστία αλλά από δύσκολη γωνία την έστειλε στο δοκάρι

21:06 | 10.05.2026
74'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Σιώπης και Ζαρουρί πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο αντί των Κοντούρη Παντελίδη

21:03 | 10.05.2026
72'
ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, 1-1

Μετά από γέμισμα του Ρότα από δεξιά, ο Γιόβιτς έκανε το κοντρόλ, η μπάλα βρήκε ενδεχομένως στο χέρι του Πάλμερ - Μπράουν, όμως ο Ζίνι με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα

21:02 | 10.05.2026
70'

Κόρνερ για την ΑΕΚ, έδιωξαν τελευταία στιγμή γύρισμα του Βάργκα μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:00 | 10.05.2026

ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Κωνσταντέλια στο Φάληρο

20:59 | 10.05.2026
68'

ο Κοϊτά ελίχθηκε από αριστερά, έπιασε το σουτ, η μπάλα έφυγε ψηλά

20:57 | 10.05.2026
66'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Ζίνι στη θέση του Περέιρα

20:56 | 10.05.2026
64'
Κίτρινη κάρτα στον Στρακόσα
20:54 | 10.05.2026
62'
ΔΟΚΑΡΙ και στην εξέλιξη ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό με τον Τεττέη, 0-1

 Ο Τσέριν έπιασε ένα πανέμορφο σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ανδρέας Τεττέη με το κεφάλι την έστειλε στα δίχτυα

20:54 | 10.05.2026

Κόρνερ για την ΑΕΚ

20:53 | 10.05.2026

ΓΚΟΛ ο Ολυμπιακός στο "Καραϊσκάκης", 1-0 με τον Ροντινέι

20:51 | 10.05.2026
61'
Κίτρινη κάρτα στον Τεττέη

και φάουλ για την ΑΕκ σε πλάγια θέση, στο ύψος της μεγάλης περιοχής

20:48 | 10.05.2026
58'

Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚΚ, η μπάλα έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Πήλιο, που έπιασε κακό σουτ. Ψηλά και άουτ

20:47 | 10.05.2026

Το γκολ του Βάργκα που ακυρώθηκε

20:45 | 10.05.2026
54'

Νέο κακό σουτ του Παντελίδη

20:41 | 10.05.2026
53'

Κάκιστο μακρινό σουτ του Παντελίδη

20:40 | 10.05.2026

η δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ, με Κοϊτά και Ρότα δεν έχει πάει καλά μέχρι στιγμής

20:39 | 10.05.2026
43'

καλή σέντρα του Ταμπόρδα από αριστερά, ο Τεττέη δεν μπόρεσε να μπει στη φάση και να πιάσει κεφαλιά

20:38 | 10.05.2026

Οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες ενδεκάδες

20:37 | 10.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:37 | 10.05.2026

Επιστροφή και για την ΑΕΚ

20:36 | 10.05.2026
Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο

Στο 0-0 έχει μείνει και το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο

Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης πανηγυρίζουν το γκολ του ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία και τέλος το πρωτάθλημα και για τους δύο
Οι δύο ομάδες ήθελαν μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο πήγε στα χέρια της ΑΕΚ
20:19 | 10.05.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια
20:18 | 10.05.2026

Οριακά οφσάιντ ο Βάργκα, παραμένει το 0-0

20:18 | 10.05.2026

Περιμένουμε το VAR

20:17 | 10.05.2026

Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Βάργκα με κεφαλιά νίκησε τον Λαφόν, όμως σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ

20:17 | 10.05.2026

Υπάρχει έλεγχος της φάσης

20:16 | 10.05.2026
45+1'

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ με τον Βάργκα, που ακυρώθηκε για οφσάιντ

20:15 | 10.05.2026
2 λεπτά έξτρα χρονος
20:14 | 10.05.2026
44'

Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, Βάργκα και Μουκουντί πήδηξαν στο δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά, με τον πρώτο να μην κάνει καλή προσπάθεια και την μπάλα να φεύγει άουτ

20:13 | 10.05.2026

Το VAR καθάρισε τη φάση ενώ ο διαιτητής δεν έδωσε κάρτα 

20:13 | 10.05.2026
42'

Η ΑΕΚ φώναξε για πέναλτι και δευτερόλεπτα μετά για κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη

20:11 | 10.05.2026
42'
Κίτρινη κάρτα στον Καλάμπρια
20:10 | 10.05.2026
39'
Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Μακρινό χαμηλό σουτ του Κοντούρη, ο Στρακόσα έπεσε στην αριστερή του πλευρά και ενώ έδειχνε να διώχνει με ευκολία, τελικά η επέμβασή του είχε βαθμό δυσκολίας, με την μπάλα να φεύγει κόρνερ. Δεν προέκυψε μετά ευκαιρία. Δεν προέκυψε μετά ευκαιρία για τους πράσινους

20:05 | 10.05.2026
37'

Κοντούρης και Πήλιος είχαν μια σύγκρουση σε φάση που έπεσαν για να προλάβουν την μπάλα - Συνεχίζουν κανονικά και οι δυο

20:05 | 10.05.2026

Οι δυο κεντρικοί αμυντικοί της ΑΕΚ έχουν πλέον από μια κίτρινη κάρτα

20:02 | 10.05.2026
34'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας για φάουλ στον Παντελίδη στο χώρο του κέντρου
20:01 | 10.05.2026
32'

Ο Τεττέη πήρε την μπάλα, έφτασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ -υπό πίεση- και έκανε κακό σουτ

28'
Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Περέιρα έσπασε την μπάλα στον Πήλιο, αυτός έδωσε στον Πινέδα που έπιασε το σουτ από την αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής ου Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα πήγε στον Λαφόν

19:55 | 10.05.2026
26'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Σέντρα του Μαρίν από τα αριστερά με το δεξί΄πόδι, κεφαλιά του Γιόβιτς, η μπάλα πήρε ύψος και δεν πήγε προς την αντίπαλη εστία

19:52 | 10.05.2026
25'

Φάουλ στον Περέιρα στο χώρο του κέντρου

19:51 | 10.05.2026
21'

Τρομερή ατομική προσπάθεια από τον Περέιρα και σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, η μπλαλα όμως πήγε πάνω στον Λαφόν

19:49 | 10.05.2026
20'

Ατομική ενέργεια και σουτ του Πινέδα μέσα από τα όρια της μεγάκης περιοχή του Παναθηναϊκού και θέση αριστερά, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενους

19:48 | 10.05.2026
18'
Κίτρινη κάρτα στον Μουκουντί, για φάουλ στον Τεττέη
19:47 | 10.05.2026

Ο Πινέδα έτρεξε να μαρκάρει τον Τεττέη και του πήρε την μπάλα

19:47 | 10.05.2026

Ρέλβας και Μουκουντί έχουν καθαρίσει την μπάλα, όποτε αυτή πηγαίνει στον Τεττέη

19:44 | 10.05.2026
16'

η ΑΕΚ δείχνει πρόβλημα στο να βγει σωστά στην επίθεση, κάνοντας αρκετά λάθη

19:43 | 10.05.2026

ο Λαφόν μπλόκαρε την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν

19:43 | 10.05.2026
13'

Κόρνερ για την ΑΕΚ

19:38 | 10.05.2026
12'

Ο Παναθηναϊκός "πατάει" καλά στην έδρα της ΑΕΚ και πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου, φτάνοντας μέχρι και έξω από την περιοχή της

19:37 | 10.05.2026
7'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

ο Λαφόν έβγαλε σε κόρνερ το δυνα΄το συρτό σουτ του Κοϊτά

19:35 | 10.05.2026
6'
Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Από γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Τεττέη, έφτασε στον παντελίδη που υπό πίεση έπιασε το σουτ σχεδόν μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Στρακόσα που μπλόκαρε

19:34 | 10.05.2026
4'

Φάουλ του Τσέριν στον Πινέδα για κάρτα, τον τράβηξε για να μη φλυγει στην αντεπίθεση

19:31 | 10.05.2026

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και να μη την αφήσει στα πόδια των παικτων της ΑΕΚ

19:31 | 10.05.2026

Απίστευτη ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena, τρομερός παλμός

19:28 | 10.05.2026
Έναρξη στην αναμέτρηση
19:26 | 10.05.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

19:25 | 10.05.2026

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:23 | 10.05.2026
Η ωρα των "όλε" και του "ΑΕΚ" από την εξέδρα - Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Ένωσης

19:21 | 10.05.2026

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Γκίντερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ

19:20 | 10.05.2026

Η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

19:20 | 10.05.2026

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει οριστικά 4ος στη διαδικασία των πλέι οφ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα

19:20 | 10.05.2026

Στην Allwyn Arena δεν πέφτει… καρφίτσα

19:19 | 10.05.2026

Αυτή τη στιγμή ακούγονται από τα μεγάφωνα οι συνθέσεις των δυο ομάδων. Αποδοκιμασίες γι' αυτή του Παναθηναϊκού

19:19 | 10.05.2026

Δευτερόλεπτα πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος άφησε την μπάλα του αγώνα μπροστά από τη φυσούνα

19:19 | 10.05.2026

Στα αποδυτήρια είναι εδώ και λίγα λεπτά οι δυο ομάδες

19:18 | 10.05.2026

Δύο αλλαγές ο Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με το πρόσφατο μεταξύ τους ντέρμπι των δυο ομάδων - Στην 11άδα τους Τουμπά και Παντελίδη

19:18 | 10.05.2026

Μοναδική αλλαγή από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, η παρουσία του Γιόβιτς στη θέση του Ζίνι

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη

Αναπληρωματικοί: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι, Κώτσιρας, Τζούρισιτς, Βιλίνα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

19:16 | 10.05.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.

19:15 | 10.05.2026

Σε διαφορετική περίπτωση, η “μάχη” θα συνεχιστεί και τις επόμενες αγωνιστικές, με την ομάδα που θα βγει νικήτρια από το μεγάλο ματς του Φαλήρου

19:15 | 10.05.2026

Σε περίπτωση νίκης της επί του αδιάφορου Παναθηναϊκού και ισοπαλίας στο “Καραϊσκάκης”, η Ένωση θα κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο της Super League από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην 2η θέση και παίζουν μεταξύ τους

19:14 | 10.05.2026

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να και να την χρήσει πρωταθλήτρια Ελλάδας ή έστω να την φέρει μια ανάσα από την κούπα

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, λοιπόν, με την Ένωση να θέλει μόνο νίκη κόντρα στους αδιάφορους βαθμολογικά πράσινους

Μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

