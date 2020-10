Έσκασε η “βόμβα” στη Euroleague! Ήττες στα χαρτιά για τη Ζενίτ του Πασκουάλ

Η Euroleague ανακοίνωσε κι επίσημα, ότι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα χάσει στα χαρτιά τα δύο παιχνίδια με Μπασκόνια και Βαλένθια, καθώς η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δεν ταξίδεψε στην Ισπανία για να αγωνιστεί.

Η ρωσική ομάδα έχει “χτυπηθεί” από τον κορονοϊό και ξέμεινε με 6 ουσιαστικά παίκτες, αλλά θα μπορούσε να συμπληρώσει 8άδα για να συμμετάσχει στις δύο αναμετρήσεις, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο της Euroleague.

Η απόφαση της διοίκησης της Ζενίτ ήταν όμως διαφορετική και με τον Μπερτομέου να αρνείται την αναβολή των αγώνων, η πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε να τα κατοχυρώσει με σκορ 20-0 στους αντιπάλους της. Η απόφαση προαναγγέλλει μάλιστα κάτι αντίστοιχο και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, με την… αλλοίωση της διοργάνωσης να έχει πλέον ξεκινήσει κι επίσημα.

The Euroleague Basketball Disciplinary Judge has already made a decision regarding @zenitbasket in Rounds 3 and 4!⚠️



Make sure to hit the link below for more information!#EuroLeagueisBack