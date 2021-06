Ο Ρικ Πιτίνο έχει ξεκινήσει να προπονεί την Εθνική Ελλάδας και οι παίκτες του Ολυμπιακού φαίνεται ότι τον ενθουσίασαν με όσα κάνουν στην προετοιμασία της ομάδας στο ΟΑΚΑ.

Ο Αμερικανός Hall of Famer είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Σλούκα στην προπόνηση της “γαλανόλευκης” και έσπευσε να τους αποθεώσει στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, έγραψε χαρακτηριστικά το εξής: «Προπονώ στην Εθνική ομάδα ένα γκρουπ ατόμων που δουλεύει σκληρά. Είναι υπέροχο να βλέπεις τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη και τον Σλούκα να εκτελούν επιθετικά. Η εμπειρία έχει σημασία!»

This is a hard working group that I’m coaching with the National team. It’s great watching Spanoulis, Printezis and Sloukas execute offensively. Experience matters!