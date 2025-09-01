Εθνική Ελλάδας: Η πρώτη συγκέντρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και το κάλεσμα στους φιλάθλους

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία, με στόχο μία καλή αρχή στα προκριματικά του Μουντιάλ και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έστειλαν κάλεσμα στους φιλάθλους.

Με ένα ωραίο βίντεο στα social media της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με τίτλο «selfie stick», οι διεθνείς καλούς τους Έλληνες οπαδούς να γεμίσουν το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για να στηρίξουν την προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Ζαφείρης είπαν «Καλημέρα, καλό μήνα! Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο» και ο Δημήτρης Πέλκας πρόσθεσε «Πάμε όλοι μαζί για τα δύο παιχνίδια με την Εθνική».

Στο βίντεο επίσης, συμμετέχουν οι Σιώπης, Μπακασέτας, Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρότα και Μάνταλος. Η Εθνική θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία (05/09/2025, 21:45, Newsit.gr) και τη Δανία (08/09/2025, 21:45, Newsit.gr) στο «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο την πρόκριση σε Μουντιάλ, μετά το 2014 και τη διοργάνωση της Βραζιλίας.