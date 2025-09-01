Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Η πρώτη συγκέντρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και το κάλεσμα στους φιλάθλους

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας κάλεσαν τους Έλληνες φιλάθλους στο γήπεδο
Η ενδεκάδα της Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία, με στόχο μία καλή αρχή στα προκριματικά του Μουντιάλ και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έστειλαν κάλεσμα στους φιλάθλους.

Με ένα ωραίο βίντεο στα social media της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με τίτλο «selfie stick», οι διεθνείς καλούς τους Έλληνες οπαδούς να γεμίσουν το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για να στηρίξουν την προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Ζαφείρης είπαν «Καλημέρα, καλό μήνα! Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο» και ο Δημήτρης Πέλκας πρόσθεσε «Πάμε όλοι μαζί για τα δύο παιχνίδια με την Εθνική».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ethniki Omada (@ethnikiomada)

 

Στο βίντεο επίσης, συμμετέχουν οι Σιώπης, Μπακασέτας, Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρότα και Μάνταλος. Η Εθνική θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία (05/09/2025, 21:45, Newsit.gr) και τη Δανία (08/09/2025, 21:45, Newsit.gr) στο «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο την πρόκριση σε Μουντιάλ, μετά το 2014 και τη διοργάνωση της Βραζιλίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo