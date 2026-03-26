Εθνική Ελλάδας: Η τελευταία προπόνηση πριν το φιλικό με την Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Παραγουάη στο “Γ. Καραϊσκάκης” (27/04, 21:00), σ’ ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το φιλικό με την Παραγουάη ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα με μία απογευματινή προπόνηση στο φαληρικό γήπεδο.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δίνει έμφαση στην τακτική.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άνοιξε τα χαρτιά του για την αρχική ενδεκάδα, κάνοντας διάφορες δοκιμών προσώπων.