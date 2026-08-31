Φοβεροί Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ: Έκαναν ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους στη νίκη με την Ισπανία

Η Εθνική μπάσκετ έκανε μία απίθανη νίκη σε ένα τρελό ματς στο T- Center. Κέρδισε 108-106 την Ισπανία με τον Ντίνο Μήτογλου και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνουν από 29 πόντους.

Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ έκαναν ρεκόρ καριέρας με την φανέλα της Εθνικής μπάσκετ, καθώς έβαλαν από 29 πόντους και έγραψαν ιστορία σε ένα ματς που δεν θα ξεχαστεί, μιας και το πάθος και η αγωνία υπήρχαν μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης.

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Ο Ντόρσεϊ είχε 5/8 τρίποντα και 10/10 βολές, με το μοναδικό ψεγάδι να είναι τα 2/9 δίποντα για να φτάσει τους 29 πόντους. Ο Μήτογλου με 3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα (σ.σ. είχε ξεκινήσει με 5/5) και 2/2 ακολούθησε τον συμπαίκτη του στο σκοράρισμα για να ξεπεράσουν τα ατομικά τους ρεκόρ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε πετύχει 22 πόντους κόντρα στην Τσεχία σε ματς προκριματικών, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε ρεκόρ 27 πόντων.