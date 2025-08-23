Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Οι σίγουροι της τελικής δωδεκάδας και το δίλημμα του Σπανούλη για την τελευταία θέση

H Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μπαίνει στην τελική ευθεία για το Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες την τελική δωδεκάδα της γαλανόλευκης.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα δώσει ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Γαλλία την Κυριακή (24/8/2025) και μετά την ολοκλήρωσή του, ο Βασίλης Σπανούλης θα γνωστοποιήσει την τελική δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket 2025.

O Έλληνας προπονητής μοιάζει να έχει αποφασίσει για τις περισσότερες θέσεις και αύριο θα ανακοινώσει τους τρεις τελευταίους παίκτες που θα “κοπούν”.

Οι σίγουροι

Δεδομένη παρουσία στο Eurobasket 2025 θα έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα είναι ο απόλυτος σταρ της ομάδας και όχι μόνο. Μαζί του θα βρίσκονται οι Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Ντίνος Μήτογλου.

Οι τρεις διεθνείς μπασκετμπολίστες διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία και θα αποτελέσουν τα βαριά όπλα της γαλανόλευκης. Μαζί τους θα είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναμένεται να τραβήξει το κουπί στο σκοράρισμα.

Αυτοί οι πέντε αθλητές αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Οι υπόλοιπες επιλογές

Δεδομένη θα είναι ακόμα η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι το μοναδικό “καθαρό” πεντάρι της Εθνικής Ελλάδας, όπως και των Λαρεντζάκη, Κατσίβελη, Τολιόπουλου και Καλαϊτζάκη, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στην περιφερειακή γραμμή, ερχόμενοι συνήθως από τον πάγκο.

Θέση στην τελική δωδεκάδα αναμένεται να έχει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέστρεψε στη δράση και έδειξε ότι με την ενέργειά του είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η τελευταία θέση

Με τις 11 θέσεις να έχουν “κλείσει” εκτός απροόπτου, ο Βασίλης Σπανούλης θα κληθεί να αποφασίσει για την τελευταία θέση του ρόστερ ανάμεσα στους δύο νεαρούς ψηλούς της ομάδας, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον Βαγγέλη Ζούγρη.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μοιάζει να έχει ένα προβάδισμα, έχοντας εξαιρετική παρουσία στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της γαλανόλευκης, ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο Νάσος Μπαζίνας και ο Νίκος Χουγκάζ θα ολοκληρώσουν λογικά την παρουσία τους στο φετινό ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας μετά τον αγώνα με τη Γαλλία.

Η πιθανή δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης ή Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.