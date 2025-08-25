Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κάλεσε κάποιο νέο όνομα, διατηρώντας το νεανικό ρόστερ που σάρωσε στο Nations League.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ξεχωρίζουν τα ονόματα των Καρέτσα, Τζόλη, Ζαφείρη και Κωνσταντέλια, τεσσάρων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που έβγαλαν… μάτια με την απόδοσή τους στα τελευταία παιχνίδια της γαλανόλευκης.