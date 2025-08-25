Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Με 25 παίκτες η γαλανόλευκη στα προκριματικά του Σεπτεμβρίου
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.

Ξεχωρίζουν τα ονόματα των Καρέτσα, Τζόλη, Ζαφείρη και Κωνσταντέλια, τεσσάρων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που έβγαλαν… μάτια με την απόδοσή τους στα τελευταία παιχνίδια της γαλανόλευκης.

