Εθνική μπάσκετ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και «Ελλάς ολέ» στα αποδυτήρια

Αποθέωση και για τον Βασίλη Σπανούλη από τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια / fiba.basketball

Μετά από μία ιστορική νίκη επί της Φινλανδίας, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη το πανηγύρισαν με την… ψυχή τους και τα αποδυτήρια.

Το γλέντι ξεκίνησε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ανοίγει μία σαμπάνια για να κάνει… μούσκεμα τους συμπαίκτες του και όλοι μαζί να τραγουδούν και να πανηγυρίζουν έξαλλα για τη νέα μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Το “Ελλάς ολέ ολέ” και το “Βασίλης Σπανούλης οέ οέ” δόνησαν τα αποδυτήρια της “γαλανόλευκης”, με τις εικόνες να είναι συγκινητικές για όλους τους Έλληνες.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Φοβερές στιγμές για την Εθνική Ελλάδας στη Λετονία.

