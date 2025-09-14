Εθνική μπάσκετ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και «Ελλάς ολέ» στα αποδυτήρια

Μετά από μία ιστορική νίκη επί της Φινλανδίας, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη το πανηγύρισαν με την… ψυχή τους και τα αποδυτήρια.

Το γλέντι ξεκίνησε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ανοίγει μία σαμπάνια για να κάνει… μούσκεμα τους συμπαίκτες του και όλοι μαζί να τραγουδούν και να πανηγυρίζουν έξαλλα για τη νέα μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket.

Το “Ελλάς ολέ ολέ” και το “Βασίλης Σπανούλης οέ οέ” δόνησαν τα αποδυτήρια της “γαλανόλευκης”, με τις εικόνες να είναι συγκινητικές για όλους τους Έλληνες.

Φοβερές στιγμές για την Εθνική Ελλάδας στη Λετονία.