Προπονητής ΤΣΣΚΑ 1948: «Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση και μεγαλύτερο μπάτζετ»

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ 1948, Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, τόνισε πως η πίεση είναι στην πλευρά του Παναθηναϊκού.

Η βουλγαρική ομάδα υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026, 20:30) τον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

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Ο τεχνικός των Βούλγαρων, Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, στάθηκε στη διαφορά των δύο ομάδων στο μπάτζετ και εξέφρασε την ελπίδα του να μην κάνουν την διαφορά οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Εμείς πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και ν’ απολαύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε τη φιλοδοξία να δείχνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό. Το παιχνίδι για μας πρέπει να είναι σχεδόν το ίδιο με το πρώτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε πιο ενεργητικά και πιο επιθετικά.

Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα, οπότε έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να δουλέψει αποκλειστικά πάνω στο δικό μας ματς, ενώ εμείς είχαμε να δουλέψουμε και για την αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Σόφιας.

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Ελπίζω αύριο να μην είναι η μέρα των νέων παικτών του Παναθηναϊκού και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν είναι έτοιμος ακόμα και για πέναλτι: «Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Στην Ελλάδα μας είχαν υποτιμήσει, αλλά τώρα περιμένω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».