Εθνική μπάσκετ: Η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη για το Ουκρανία – Ελλάδα

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών ολοκλήρωσε σήμερα (27.08.2026) στην Αθήνα την προετοιμασία της και αναχωρεί το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για τη Ρίγα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (28.08.2026, 19.00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) την Ουκρανία στον πρώτο αγώνα της β’ φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική μπάσκετ θα ταξιδέψει για τη Λετονία με 12 παίκτες. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και δε θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα σε κάποια αναμέτρηση, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

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Οι 12 παίκτες γι’ αυτό τον αγώνα, αφού ο κανονισμός δεν αποκλείει αλλαγές από αγώνα σε αγώνα στο ίδιο “παράθυρο”, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η δεύτερη αναμέτρηση αυτού του “παράθυρου” για την Εθνική μπάσκετ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (31.08.2026, 19.00, newsit.gr) στο Telecom Center Athens με αντίπαλο την Ισπανία.