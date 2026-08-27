Μητσοτάκης προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Δεν μπορώ να φέρω πίσω τον Κωνσταντέλια»

Η μετεγγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ “πόνεσε” τους φίλους του “δικεφάλου του Βορρά” και τους έφερε ακόμα και απέναντι από την διοίκηση της ομάδας. Η μετακίνηση του Έλληνα νεαρού μεσοεπιθετικού βρήκε χώρο και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης -μέσα από την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για τα εγκαίνια 5 νέων σταθμών Μετρό- αναφέρθηκε στην αδυναμία του να ικανοποιήσει το αίτημα ενός νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος ζητούσε να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

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“Ανοίγω μία παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Λέω «εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό». Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους.

Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.