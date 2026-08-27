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Αθλητικά

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην Τσεχία, φόβοι με την κοινή παρουσία οπαδών διαφορετικών ομάδων

Η “συνύπαρξη” οπαδών από Ελλάδα, Σερβία, Σκωτία και Κροατία έχει ανησυχήσει τους Τσέχους
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Τσεχία για τη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε (27.08.2026, 20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ) στα πλέι οφ του Conference League.

Μετά και το απρόσμενο -έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς- 2-2 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός καλείτε να φύγει με τη νίκη από την Τσεχία, προκειμένου να πανηγυρίσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Πέρα από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την ίδια μέρα στην Τσεχία (27.08.2026) η Βικτόρια Πλζεν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για τα πλέι οφ του Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς υποδέχεται τη Ρέιντζερς για τα πλέι οφ του Conference League.

Παράλληλα, η Ρακόφ υποδέχεται τη Χάιντουκ και υπάρχει φόβος για τη μετακίνηση των Κροατών στην Πολωνία, μέσω της Τσεχίας.

Οι Τσέχικες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς υπάρχουν φόβοι επεισοδίων και συγκρούσεων κατή τη συνύπαρξη των οπαδών αυτών των ομάδων.

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