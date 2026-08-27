Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην Τσεχία, φόβοι με την κοινή παρουσία οπαδών διαφορετικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Τσεχία για τη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε (27.08.2026, 20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ) στα πλέι οφ του Conference League.

Μετά και το απρόσμενο -έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς- 2-2 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός καλείτε να φύγει με τη νίκη από την Τσεχία, προκειμένου να πανηγυρίσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

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Πέρα από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την ίδια μέρα στην Τσεχία (27.08.2026) η Βικτόρια Πλζεν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα για τα πλέι οφ του Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς υποδέχεται τη Ρέιντζερς για τα πλέι οφ του Conference League.

Παράλληλα, η Ρακόφ υποδέχεται τη Χάιντουκ και υπάρχει φόβος για τη μετακίνηση των Κροατών στην Πολωνία, μέσω της Τσεχίας.

1/3 Od včerejška monitorujeme pohyb skupin zahraničních fanoušků (Řecko, Srbsko, Skotsko a Chorvatsko), které míří na dnešní zápasy k nám do Česka, nebo naším územím pouze projíždí tranzitem do Polska.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) August 27, 2026

Οι Τσέχικες Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς υπάρχουν φόβοι επεισοδίων και συγκρούσεων κατή τη συνύπαρξη των οπαδών αυτών των ομάδων.