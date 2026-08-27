Ολυμπιακός: Οριστικό το deal με την Τορίνο για Πέντερσεν, η ώρα άφιξής του στην Ελλάδα

Αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός, για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, με τον Νορβηγό μπακ της Τορίνο να ετοιμάζεται, να φορέσει τα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει 8 εκατομμύρια ευρώ στην Τορίνο (6 + 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους) και ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

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Ο Πέντερσεν έκλεισε και εισιτήριο με προορισμό την Αθήνα και οι Πειραιώτες θα τον υποδεχτούν απόψε το βράδυ (27.08.2026, 22:50) στο “Ελ. Βενιζέλος”. Αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Νορβηγός θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από τις δυο ομάδες.

Ο Πέντερσεν μετρά 36 συμμετοχές με την εθνική Νορβηγίας. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο συμμετείχε σε 5 αγώνες, σημειώνοντας και ένα γκολ κόντρα στη Σενεγάλη.

Σε συλλογικό επίπεδο, αφού πρώτα αγωνίστηκε στις Τρόμζο και Μόλντε της πατρίδας του, μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φέγενορντ το 2021. Παραχωρήθηκε υπό μορφή δανεισμού στη Σασουόλο τη σεζόν 2023-24, ενώ το 2024 μετακινήθηκε στην Τορίνο, η οποία τον απέκτησε έναν χρόνο αργότερα έναντι 3.600.000 ευρώ.