Εθνική μπάσκετ: Με σκυμμένα κεφάλια οι παίκτες της Ελλάδας μετα τον αποκλεισμό από την Τουρκία

Η απογοήτευση των Ελλήνων αθλητών
Η Εθνική μπάσκετ δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Eurobasket, καθώς ηττήθηκε από την Τουρκία με σκορ 94-68 και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο μικρό τελικό της διοργάνωσης (14/09/25, 17:00, Newsit.gr).

Οι διεθνείς αθλητές της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας ήταν απογοητευμένοι μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού κόντρα στην Τουρκία. Ξεχωρίζει η απογοήτευση του Κώστα Σλούκα.

Η απογοήτευση του Σλούκα

Οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές παρόλα αυτά πήγαν στους Έλληνες φιλάθλους για να τους χειροκροτήσουν για την υποστήριξη.

