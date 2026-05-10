Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Πρωταθλητές Ισπανίας με θρίαμβο απέναντι στη «Βασίλισσα» οι Καταλανοί

Κατέκτησε με ιδανικό τρόπο το πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα
Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πανηγυρίζουν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης / REUTERS/Albert Gea
H Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga και κατέκτησε με θριαμβευτικό τρόπο και μαθηματικά, το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η Μπαρτσελόνα είναι και τυπικά πρωταθλήτρια Ισπανίας, αφού “σάρωσε” τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου και έφθασε στο +14 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Καταλανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, με τον Ράσφορντ να εκτελεί με εκπληκτικό τρόπο ένα φάουλ για την ομάδα του και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ακολούθησε ένα δεύτερο γκολ από τον Φεράν, μετά από εντυπωσιακή επιθετική ανάπτυξη των παικτών του Φλικ στην αντεπίθεση, που έβαλε ουσιαστικά τέλος στο ματς. Η “Βασίλισσα” προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και είχε χαμένες ευκαιρίες και ένα ακυρωμένο γκολ με τον Μπέλιγχαμ για οφσάιντ, αλλά κινδύνευσε περισσότερο στην κόντρα από τους Καταλανούς.

Το σκορ δεν άλλαξε όμως μέχρι το φινάλε και η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 2-0 για να πανηγυρίσει μπροστά στη μεγάλη της αντίπαλο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

