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Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Πέταξε για Ρίγα η «γαλανόλευκη» για το ματς με την Ουκρανία

Η «επίσημη αγαπημένη» παλέψει με τους Ουκρανούς για την πρώτη νίκη στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundobasket
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αεροδρόμιο με την Εθνική μπάσκετ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η Εθνική μπάσκετ αναχώρησε για τη Ρίγα, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Ουκρανία (28/08/2026, 19.00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) στο πρώτο ματς της δεύτερης προκριματικής φάσης του Mundobasket με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη 12άδα του για το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Ουκρανία με τους Δημήτρη Μωραΐτη και Νίκο Περσίδη να μένουν εκτός.

Η Ελλάδα θα δώσει δύο ματς στο παράθυρο του Αυγούστου με το πρώτο να είναι αυτό στη Ρίγα με την Ουκρανία, ενώ το δεύτερο θα είναι στο T- Center με αντίπαλο την Ισπανία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (31/08/26, 19:00).

O Σπανούλης με τον Ντόρσεϊ στο αεροδρόμιο/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Καλαϊτζάκης και ο Λαρεντζάκης στην αναχώρηση της Εθνικής μπάσκετ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο «Ελ. Βενιζέλος»/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η δωδεκάδα της Ελλάδας για το ματς με την Ουκρανία αποτελείται από τους Κώστα Παπανικολάου, Νικ Καλάθη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσο Μπαζίνα, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη.

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