Εθνική μπάσκετ: Πέταξε για Ρίγα η «γαλανόλευκη» για το ματς με την Ουκρανία

Η Εθνική μπάσκετ αναχώρησε για τη Ρίγα, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Ουκρανία (28/08/2026, 19.00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) στο πρώτο ματς της δεύτερης προκριματικής φάσης του Mundobasket με μοναδικό στόχο τη νίκη.
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη 12άδα του για το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Ουκρανία με τους Δημήτρη Μωραΐτη και Νίκο Περσίδη να μένουν εκτός.
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Η Ελλάδα θα δώσει δύο ματς στο παράθυρο του Αυγούστου με το πρώτο να είναι αυτό στη Ρίγα με την Ουκρανία, ενώ το δεύτερο θα είναι στο T- Center με αντίπαλο την Ισπανία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (31/08/26, 19:00).
Η δωδεκάδα της Ελλάδας για το ματς με την Ουκρανία αποτελείται από τους Κώστα Παπανικολάου, Νικ Καλάθη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσο Μπαζίνα, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη.