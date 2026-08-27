Εθνική μπάσκετ: Πέταξε για Ρίγα η «γαλανόλευκη» για το ματς με την Ουκρανία

Η Εθνική μπάσκετ αναχώρησε για τη Ρίγα, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Ουκρανία (28/08/2026, 19.00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) στο πρώτο ματς της δεύτερης προκριματικής φάσης του Mundobasket με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη 12άδα του για το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Ουκρανία με τους Δημήτρη Μωραΐτη και Νίκο Περσίδη να μένουν εκτός.

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Η Ελλάδα θα δώσει δύο ματς στο παράθυρο του Αυγούστου με το πρώτο να είναι αυτό στη Ρίγα με την Ουκρανία, ενώ το δεύτερο θα είναι στο T- Center με αντίπαλο την Ισπανία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (31/08/26, 19:00).