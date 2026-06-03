Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Η γαλανόλευκη αποστολή αναχώρησε για Σουηδία

“Πέταξε” η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με προορισμό τη Στοκχόλμη
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης τη Σουηδία (04.06.2026, 20:00), σε μια φιλική αναμέτρηση που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές κόντρα σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2026.

Το πρωί της Τετάρτης, η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου αναχώρησε από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” με προορισμό την Στοκχόλμη. Οι διεθνείς μας έδειξαν να έχουν καλή διάθεση και δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζονται με τον κόσμο, αλλά και να υπογράφουν αυτόγραφα πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.

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Αθλητικά
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