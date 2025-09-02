Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Ολοταχώς για διπλό sold out στα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Το “Καραϊσκάκης” αναμένεται να είναι κατάμεστο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Διαθέσιμα είναι από το απόγευμα της Τρίτης (02.09.2025) τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνική ποδοσφαίρου, στα προκριματικά του Μουντιάλ με Λευκορωσία (05.09.2025, 21:45) και Δανία (08.09.2025, 21:45).

Οι δύο αναμετρήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με το μεγάλο στόχο να είναι η πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.

Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!

Αθλητικά
