Εθνική ποδοσφαίρου: Ολοταχώς για διπλό sold out στα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Διαθέσιμα είναι από το απόγευμα της Τρίτης (02.09.2025) τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνική ποδοσφαίρου, στα προκριματικά του Μουντιάλ με Λευκορωσία (05.09.2025, 21:45) και Δανία (08.09.2025, 21:45).

Οι δύο αναμετρήσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με το μεγάλο στόχο να είναι η πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.

Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!

Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ.