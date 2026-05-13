Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Ισοπαλία με γκολ στο φινάλε για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ «έσωσε» το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά «έπεσε» από την 2η θέση της βαθμολογίας
Ο Μύθου
Super League
Πλέι οφ
1 - 1
Τελικό σκορ
Ο Μύθου πανηγυρίζει το γκολ του (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά το τελικό 1-1, τον άφησε πίσω από τον Ολυμπιακό, στην 3η θέση της βαθμολογίας.

21:36 | 13.05.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:29 | 13.05.2026

Ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα στην Τούμπα με το γκολ του Μύθου στο φινάλε, αλλά το τελικό 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, τον άφησε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Super League

21:26 | 13.05.2026
Τέλος στο ματς!
21:26 | 13.05.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:23 | 13.05.2026
88'

Από ασίστ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ

21:21 | 13.05.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:14 | 13.05.2026

Δεν βρίσκει φάσεις ο ΠΑΟΚ για να "πιέσει" την ΑΕΚ

21:13 | 13.05.2026
80'

Προσπαθεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ και έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο

21:10 | 13.05.2026

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 επί του Παναθηναϊκού, γεγονός που φέρνει τους Πειραιώτες πιο κοντά στη 2η θέση

Ο Τσικίνιο στο ματς με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 τελικό: Οι Πειραιώτες πήραν το ντέρμπι «αιωνίων» και ανέβηκαν στην 2η θέση της Super League
Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη για να εκμεταλλευτούν απώλεια του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ
21:07 | 13.05.2026
73'

Ο Γιόβιτς έκανε "μαγικό" κοντρόλ μέσα στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα!

21:06 | 13.05.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
20:54 | 13.05.2026
62'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Κοϊτά πρόλαβε την μπάλα από τον Παβλένκα και πάσαρε στον Ζοάο Μάριο, αλλά το δικό του σουτ απέκρουσε ο Μπρινιόλι

20:54 | 13.05.2026
60'

Φοβερό σουτ του Ζίνι, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ

20:52 | 13.05.2026
Δοκάρι για την ΑΕΚ!
20:48 | 13.05.2026
56'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς πλάσαρε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Μπρινιόλι έπεσε και απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του, με τον Γερεμέγιεφ να αστοχεί στη συνέχεια

20:47 | 13.05.2026
54'

Άστοχος και ο Πινέδα για την ΑΕΚ, σε σουτ από δεξιά

20:45 | 13.05.2026
53'

Καλό σουτ του Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα κόντραρε και πάλι

20:42 | 13.05.2026

50' Κόπηκε την τελευταία στιγμή το γύρισμα του Τάισον

20:40 | 13.05.2026
48'

Πρώτη κίτρινη κάρτα στον ΠΑΟΚ, για τον Μπάμπα

20:39 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:38 | 13.05.2026

Αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, με τον Σάντσες στη θέση του επίσης τραυματία Κένι

20:38 | 13.05.2026

Ο Βάργκα δεν μπορεί να συνεχίσει τελικά για την ΑΕΚ και στη θέση του θα περάσει ο Λιούμπισιτς για το δεύτερο ημίχρονο

20:17 | 13.05.2026

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχασαν ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλους του πρώτου ημιχρόνου

20:16 | 13.05.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
20:16 | 13.05.2026
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από το κόρνερ, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε

20:16 | 13.05.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:12 | 13.05.2026
45'

Καλό σουτ του Κωνσταντέλια, η μπάλα κόντραρε και πέρασε άουτ

20:09 | 13.05.2026

Συνεχίζεται το ματς με τον Βάργκα να έχει επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο

20:03 | 13.05.2026
38'

Μικρή διακοπή στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ο Βάργκα της ΑΕΚ

19:59 | 13.05.2026
33'

Κεφαλιά του Γερεμέγιεφ, η μπάλα ψηλά άουτ

19:59 | 13.05.2026

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ζοάο Μάριο πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε

19:55 | 13.05.2026
29'
Χαμένο τετ-α-τετ για την ΑΕΚ!

Ο Κοϊτά βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει με το πόδι

19:53 | 13.05.2026
24'

Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, αλλά άργησε να εκτελέσει

19:45 | 13.05.2026
18'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Φοβερή κεφαλιά του Βάργκα, αλλά ο Παβλένκα έκανε επίσης εξαιρετική απόκρουση με το ένα χέρι, διατηρώντας το μηδέν στην Τούμπα

19:41 | 13.05.2026
14'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Καλό πλασέ του Γερεμέγιεφ λίγο μέσα από τα όρια της περιοχής, με τον Μπρινιόλι να πέφτει και να αποκρούει στη γωνία του

19:40 | 13.05.2026
11'

Βγήκε και έκοψε ο Μπρινιόλι προ του Κωνσταντέλια

19:35 | 13.05.2026
9'

Νωρίς η πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς, για τον Κοϊτά της ΑΕΚ

19:35 | 13.05.2026

Η ΑΕΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά του αγώνα

19:30 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
19:29 | 13.05.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι

19:28 | 13.05.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Μύθου

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιο, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλο, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς και Ελίασον

19:27 | 13.05.2026
Η εδνεκάδα της ΑΕΚ

Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι

19:24 | 13.05.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

19:23 | 13.05.2026

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, καίγεται για τη νίκη, αφού δίνει "μάχη" με τον ισόβαθμο Ολυμπιακό για τη 2η θέση που οδηγεί στο Champions League

Ο Τσικίνιο στο ματς με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 τελικό: Οι Πειραιώτες πήραν το ντέρμπι «αιωνίων» και ανέβηκαν στην 2η θέση της Super League
Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη για να εκμεταλλευτούν απώλεια του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ
19:20 | 13.05.2026

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά παίζει πλέον για τους οπαδούς της

Οπαδοί της ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Ντόπες» από τους οπαδούς της Ένωσης πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Τούμπα
Δίπλα στην ομάδα του Νίκολιτς και πάλι οι οπαδοί της ΑΕΚ
19:13 | 13.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

19:13 | 13.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
91
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo