ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Ισοπαλία με γκολ στο φινάλε για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα στην Τούμπα με το γκολ του Μύθου στο φινάλε, αλλά το τελικό 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, τον άφησε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Super League
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Από ασίστ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ
Δεν βρίσκει φάσεις ο ΠΑΟΚ για να "πιέσει" την ΑΕΚ
Προσπαθεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ και έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο
Ο Γιόβιτς έκανε "μαγικό" κοντρόλ μέσα στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα!
Ο Κοϊτά πρόλαβε την μπάλα από τον Παβλένκα και πάσαρε στον Ζοάο Μάριο, αλλά το δικό του σουτ απέκρουσε ο Μπρινιόλι
Φοβερό σουτ του Ζίνι, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ
Ο Ζίβκοβιτς πλάσαρε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Μπρινιόλι έπεσε και απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του, με τον Γερεμέγιεφ να αστοχεί στη συνέχεια
Άστοχος και ο Πινέδα για την ΑΕΚ, σε σουτ από δεξιά
Καλό σουτ του Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα κόντραρε και πάλι
50' Κόπηκε την τελευταία στιγμή το γύρισμα του Τάισον
Πρώτη κίτρινη κάρτα στον ΠΑΟΚ, για τον Μπάμπα
Αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ, με τον Σάντσες στη θέση του επίσης τραυματία Κένι
Ο Βάργκα δεν μπορεί να συνεχίσει τελικά για την ΑΕΚ και στη θέση του θα περάσει ο Λιούμπισιτς για το δεύτερο ημίχρονο
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχασαν ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλους του πρώτου ημιχρόνου
Από το κόρνερ, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Καλό σουτ του Κωνσταντέλια, η μπάλα κόντραρε και πέρασε άουτ
Συνεχίζεται το ματς με τον Βάργκα να έχει επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο
Μικρή διακοπή στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ο Βάργκα της ΑΕΚ
Κεφαλιά του Γερεμέγιεφ, η μπάλα ψηλά άουτ
Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ζοάο Μάριο πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε
Ο Κοϊτά βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει με το πόδι
Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, αλλά άργησε να εκτελέσει
Φοβερή κεφαλιά του Βάργκα, αλλά ο Παβλένκα έκανε επίσης εξαιρετική απόκρουση με το ένα χέρι, διατηρώντας το μηδέν στην Τούμπα
Καλό πλασέ του Γερεμέγιεφ λίγο μέσα από τα όρια της περιοχής, με τον Μπρινιόλι να πέφτει και να αποκρούει στη γωνία του
Βγήκε και έκοψε ο Μπρινιόλι προ του Κωνσταντέλια
Νωρίς η πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς, για τον Κοϊτά της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Μύθου
ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιο, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλο, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς και Ελίασον
Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι
Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League