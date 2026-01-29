Συμβαίνει τώρα:
Εθνική πόλο γυναικών: Ο νέος όμιλος και ο δρόμος για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η γαλανόλευκη έχει σχεδόν σίγουρη θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης
Η Ελένη Ξενάκη πανηγυρίζει για την Ελλάδα στον τελικό
Η Ελένη Ξενάκη πανηγυρίζει για την Ελλάδα στον τελικό / REUTERS/Edgar Su

Η Εθνική πόλο των γυναικών έδωσε συνέχεια στις σαρωτικές εμφανίσεις της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, διαλύοντας και τη Γερμανία με 26-5, το τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τον Α΄Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Olympic Pools Complex του Φούντσαλ, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Εθνική πόλο των γυναικών του Χάρη Παυλίδη μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κατέκτησε, όπως άλλωστε αναμενόταν, την πρώτη θέση στο γκρουπ που συμμετέχει και θα μεταφέρει 3 βαθμούς στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης και συγκεκριμένα στον 5ο όμιλο.

Επόμενος αντίπαλος της γαλανόλευκης είναι το ερχόμενο Σάββατο (31/1, 15:00) η Ιταλία, η οποία με τη σειρά της προκρίθηκε αήττητη από τον Γ΄ Όμιλο, ενώ την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης Σερβία-Κροατία.

Στόχος των διεθνών μας είναι να περάσουν αήττητες στην ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (σ.σ. προκρίνονται οι δύο πρώτες από τον Ε΄ και τον ΣΤ΄ Όμιλο).

Η βαθμολογία στον 5ο όμιλο

Ελλάδα 3
Ιταλία 3
Γαλλία 0
Σερβία ή Κροατία 0

