Εθνική πόλο γυναικών: Ο νέος όμιλος και ο δρόμος για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο των γυναικών έδωσε συνέχεια στις σαρωτικές εμφανίσεις της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, διαλύοντας και τη Γερμανία με 26-5, το τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τον Α΄Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Olympic Pools Complex του Φούντσαλ, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Εθνική πόλο των γυναικών του Χάρη Παυλίδη μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κατέκτησε, όπως άλλωστε αναμενόταν, την πρώτη θέση στο γκρουπ που συμμετέχει και θα μεταφέρει 3 βαθμούς στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης και συγκεκριμένα στον 5ο όμιλο.

Επόμενος αντίπαλος της γαλανόλευκης είναι το ερχόμενο Σάββατο (31/1, 15:00) η Ιταλία, η οποία με τη σειρά της προκρίθηκε αήττητη από τον Γ΄ Όμιλο, ενώ την Κυριακή (1/2, 20:45) θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης Σερβία-Κροατία.

Στόχος των διεθνών μας είναι να περάσουν αήττητες στην ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (σ.σ. προκρίνονται οι δύο πρώτες από τον Ε΄ και τον ΣΤ΄ Όμιλο).

Η βαθμολογία στον 5ο όμιλο

Ελλάδα 3

Ιταλία 3

Γαλλία 0

Σερβία ή Κροατία 0