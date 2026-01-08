Εθνική πόλο: Η 15άδα του Θοδωρή Βλάχου για το ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, ανακοίνωσε τη 15άδα της εθνικής πόλο των ανδρών που θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1).

Στην αποστολή της εθνικής πόλο επιστρέφουν ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο 20χρονος φουνταριστός του ΝΟ Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς

Οι εκλεκτοί που θα συνθέτουν το ρόστερ στη διοργάνωση είναι οι:

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)

Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)

Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος)

Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)

Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)

Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)

Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)

Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)

Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)

Σεμίρ Σπάχιτς (ΝΟ Βουλιαγμένης)

Η αποστολή θα “πετάξει” για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.

Η εθνική πόλο των ανδρών βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).