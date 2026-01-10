Αθλητικά

Εθνική πόλο: Στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ οι αναμετρήσεις της γαλανόλευκης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη την Κυριακή
Ο Αργυρόπουλος
Ο Αργυρόπουλος / REUTERS / Jeremy Lee

Άνοιξε σήμερα Σάββατο (10/1) η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών, στο Βελιγράδι, αλλά η Εθνική πόλο κάνει πρεμιέρα αύριο Κυριακή (11/1, 21:30) κόντρα στη Γεωργία.

Τόσο αυτός ο αγώνας, όσο και οι υπόλοιποι της Εθνικής πόλο στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης θα μεταδοθούν ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι μεταδόσεις της πρώτης φάσης

Κυριακή 11/1, 21:30 Ελλάδα – Γεωργία ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τρίτη 13/1, 16:15 Σλοβενία – Ελλάδα ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πέμπτη 15/1, 21:30 Ελλάδα – Κροατία ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ (@ertofficial)

Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει, φυσικά, ζωντανά και τους υπόλοιπους αγώνες της Ελλάδας, καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, μέχρι και τους τελικούς, οι μεταδόσεις, όμως, θα καθοριστούν μετά τη λήξη της πρώτης φάσης των ομίλων και την κατάταξη σε αυτούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
109
86
82
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo