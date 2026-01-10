Εθνική πόλο: Στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ οι αναμετρήσεις της γαλανόλευκης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Άνοιξε σήμερα Σάββατο (10/1) η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών, στο Βελιγράδι, αλλά η Εθνική πόλο κάνει πρεμιέρα αύριο Κυριακή (11/1, 21:30) κόντρα στη Γεωργία.

Τόσο αυτός ο αγώνας, όσο και οι υπόλοιποι της Εθνικής πόλο στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης θα μεταδοθούν ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεταδόσεις της πρώτης φάσης

Κυριακή 11/1, 21:30 Ελλάδα – Γεωργία ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τρίτη 13/1, 16:15 Σλοβενία – Ελλάδα ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πέμπτη 15/1, 21:30 Ελλάδα – Κροατία ζωντανά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ (@ertofficial)

Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει, φυσικά, ζωντανά και τους υπόλοιπους αγώνες της Ελλάδας, καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, μέχρι και τους τελικούς, οι μεταδόσεις, όμως, θα καθοριστούν μετά τη λήξη της πρώτης φάσης των ομίλων και την κατάταξη σε αυτούς.