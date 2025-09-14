Αθλητικά

Eurobasket 2025: Η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία

Ο Ντένις Σρέντερ σήκωσε την κούπα στον ουρανό της Riga Arena
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η στιγμή που οι Γερμανοί σηκώνουν το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης, μετά τον τελικό του Eurobasket με την Τουρκία.

Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Γερμανία κατέκτησε και το Eurobasket, με την παρέα του Σρέντερ να λυγίζει την Τουρκία με 88-83 στον τελικό.

Η Γερμανία έφτασε τα 4 μετάλλια τα τελευταία 4 χρόνια, με τον Σρέντερ να σηκώνει την κούπα στον ουρανό της Riga Arena.

Επόμενος στόχος για τους Γερμανούς είναι η διατήρηση των σκήπτρων τους στο παγκόσμιο του 2027.

