Eurobasket 2025: Η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία

Η στιγμή που οι Γερμανοί σηκώνουν το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης, μετά τον τελικό του Eurobasket με την Τουρκία.
Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Γερμανία κατέκτησε και το Eurobasket, με την παρέα του Σρέντερ να λυγίζει την Τουρκία με 88-83 στον τελικό.
Η Γερμανία έφτασε τα 4 μετάλλια τα τελευταία 4 χρόνια, με τον Σρέντερ να σηκώνει την κούπα στον ουρανό της Riga Arena.
Champions of Europe, Champions of the World. #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YXCkabl2kU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Επόμενος στόχος για τους Γερμανούς είναι η διατήρηση των σκήπτρων τους στο παγκόσμιο του 2027.