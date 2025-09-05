Αθλητικά

Eurobasket 2025: Στα φαβορί για το χρυσό η Τουρκία, στην τέταρτη θέση των power rankings η Ελλάδα

Τρομερή άνοδος για την Τουρκία, σταθερή η Ελλάδα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Eurobasket, η FIBA ανανέωσε τα power rankings, ενόψει και των αγώνων νοκ άουτ που ξεκινούν.

Στα power rankings της FIBA για το Eurobasket υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις πρώτες θέσεις, καθώς η Σερβία δεν είναι πλέον το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. 

Στην κορυφή βρίσκεται πλέον η Γερμανία μετά τον τρομακτικό πρώτο γύρο που έκανε, ενώ η στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Τουρκία, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στον όμιλο της Λετονίας.

Οι Σέρβοι, οι οποίοι πληγώθηκαν με τον τραυματισμό του Μπογκντάνοβιτς, υποχώρησαν στην τρίτη θέση, ενώ σταθερά στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Τα νέα power rankings και τα σχόλια της FIBA για την πρώτη φάση

#1 Γερμανία (+1)

Heikki Saukkomaa
Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP

Η ομάδα που σάρωσε στον όμιλο με 105.8 πόντους μ.ό. – επίδοση που μόνο η Σοβιετική Ένωση του ’85 έχει ξεπεράσει. Με τον Άλεξ Μούμπρου να επιστρέφει στον πάγκο, δείχνει έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

#2 Τουρκία (+4)

O Άλπερεν Σένγκουν
O Άλπερεν Σένγκουν / REUTERS / Ints Kalnins

Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν κουβαλούν την Τουρκία, που σουτάρει με 58% και μοιάζει ικανή να χτυπήσει κορυφή. Από την έκτη θέση, εκτοξεύτηκε δεύτερη.

#3 Σερβία (2)

Στιγμή από την αναμέτρηση Σερβία - Τουρκία στο Eurobasket
Στιγμή από την αναμέτρηση Σερβία – Τουρκία στο Eurobasket / REUTERS / Ints Kalnins

Η απώλεια του Μπογκντάνοβιτς πόνεσε, όμως το βάθος της Σερβίας την κρατά στην τριάδα. Ακόμα και χωρίς τον αρχηγό της, παραμένει φόβητρο.

#4 Ελλάδα (0)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Με τον Γιάννη να παίζει μόνο τρία ματς και να φτάνει μια ανάσα από triple-double, η Εθνική έδειξε πόσο επικίνδυνη είναι. Το 45.6% στα τρίποντα αποδεικνύει ότι υπάρχει και περιφερειακή στήριξη γύρω του. Σταθερά στην ελίτ.

#5 Γαλλία (-2)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τη Γαλλία (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τη Γαλλία (ΦΩΤΟ REUTERS/Grzegorz Celejewski)

Η ήττα από το Ισραήλ άνοιξε ερωτηματικά, αλλά οι εκρήξεις των Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε δείχνουν ότι οι «τρικολόρ» έχουν ακόμα λύσεις.

#6 Ιταλία (+2)

REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Ενέργεια και πάθος είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της ομάδας, με τον Σάλιου Νιάνγκ να ξεχωρίζει. Οι Ιταλοί δεν τρομάζουν κανέναν με το ταλέντο, αλλά θα δαγκώσουν όποιον τους υποτιμήσει.

#7 Λιθουανία (-2)

ΦΩΤΟ Heikki Saukkomaa
ΦΩΤΟ Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via REUTERS

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις πόνεσε αγωνιστικά και ψυχολογικά. Επιπλέον, τα ποσοστά από το τρίποντο (26%) είναι απογοητευτικά. Το κλασικό πάθος των Λιθουανών είναι η μόνη τους ασπίδα.

#8 Λετονία (-1)

Στιγμή από τον αγώνα Τσεχία - Λετονία
Στιγμή από τον αγώνα Τσεχία – Λετονία / REUTERS / Ints Kalnins

Χωρίς τον Γκραζούλις τα πράγματα έγιναν δύσκολα, αλλά το γεμάτο γήπεδο και οι “τρελοί”Πορζίνγκις – Μπέρτανς δίνουν ελπίδα. Η δύναμη της έδρας μπορεί να τους κρατήσει ζωντανούς.

#9 Πολωνία (+6)

Ο Λούκα Ντόντσιτς (ΦΩΤΟ Celejewski
Ο Λούκα Ντόντσιτς (ΦΩΤΟ Celejewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Η μεγάλη έκπληξη της λίστας. Μετά τη νίκη επί της Σλοβενίας και τους 105 πόντους απέναντί της, κανείς δεν τους υποτιμά. Η ήττα από το Βέλγιο δεν άλλαξε τίποτα, καθώς είχαν ήδη εξασφαλίσει τη 2η θέση.

#10 Σλοβενία (+1)

FIBA Basketball
FIBA Basketball

Με τον Λούκα Ντόντσιτς απέναντΙ κανείς δεν αισθάνεται άνετα. Το ματς με την Ιταλία στο νοκ-άουτ θυμίζει… Μανίλα 2023, όπου ο Σλοβένος σούπερσταρ έκανε όργια.

