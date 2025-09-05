Eurobasket 2025: Στα φαβορί για το χρυσό η Τουρκία, στην τέταρτη θέση των power rankings η Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Eurobasket, η FIBA ανανέωσε τα power rankings, ενόψει και των αγώνων νοκ άουτ που ξεκινούν.

Στα power rankings της FIBA για το Eurobasket υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις πρώτες θέσεις, καθώς η Σερβία δεν είναι πλέον το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κορυφή βρίσκεται πλέον η Γερμανία μετά τον τρομακτικό πρώτο γύρο που έκανε, ενώ η στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Τουρκία, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στον όμιλο της Λετονίας.

Οι Σέρβοι, οι οποίοι πληγώθηκαν με τον τραυματισμό του Μπογκντάνοβιτς, υποχώρησαν στην τρίτη θέση, ενώ σταθερά στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νέα power rankings και τα σχόλια της FIBA για την πρώτη φάση

#1 Γερμανία (+1)

Η ομάδα που σάρωσε στον όμιλο με 105.8 πόντους μ.ό. – επίδοση που μόνο η Σοβιετική Ένωση του ’85 έχει ξεπεράσει. Με τον Άλεξ Μούμπρου να επιστρέφει στον πάγκο, δείχνει έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

#2 Τουρκία (+4)

Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν κουβαλούν την Τουρκία, που σουτάρει με 58% και μοιάζει ικανή να χτυπήσει κορυφή. Από την έκτη θέση, εκτοξεύτηκε δεύτερη.

#3 Σερβία (2)

Η απώλεια του Μπογκντάνοβιτς πόνεσε, όμως το βάθος της Σερβίας την κρατά στην τριάδα. Ακόμα και χωρίς τον αρχηγό της, παραμένει φόβητρο.

#4 Ελλάδα (0)

Με τον Γιάννη να παίζει μόνο τρία ματς και να φτάνει μια ανάσα από triple-double, η Εθνική έδειξε πόσο επικίνδυνη είναι. Το 45.6% στα τρίποντα αποδεικνύει ότι υπάρχει και περιφερειακή στήριξη γύρω του. Σταθερά στην ελίτ.

#5 Γαλλία (-2)

Η ήττα από το Ισραήλ άνοιξε ερωτηματικά, αλλά οι εκρήξεις των Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε δείχνουν ότι οι «τρικολόρ» έχουν ακόμα λύσεις.

#6 Ιταλία (+2)

Ενέργεια και πάθος είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της ομάδας, με τον Σάλιου Νιάνγκ να ξεχωρίζει. Οι Ιταλοί δεν τρομάζουν κανέναν με το ταλέντο, αλλά θα δαγκώσουν όποιον τους υποτιμήσει.

#7 Λιθουανία (-2)

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις πόνεσε αγωνιστικά και ψυχολογικά. Επιπλέον, τα ποσοστά από το τρίποντο (26%) είναι απογοητευτικά. Το κλασικό πάθος των Λιθουανών είναι η μόνη τους ασπίδα.

#8 Λετονία (-1)

Χωρίς τον Γκραζούλις τα πράγματα έγιναν δύσκολα, αλλά το γεμάτο γήπεδο και οι “τρελοί”Πορζίνγκις – Μπέρτανς δίνουν ελπίδα. Η δύναμη της έδρας μπορεί να τους κρατήσει ζωντανούς.

#9 Πολωνία (+6)

Η μεγάλη έκπληξη της λίστας. Μετά τη νίκη επί της Σλοβενίας και τους 105 πόντους απέναντί της, κανείς δεν τους υποτιμά. Η ήττα από το Βέλγιο δεν άλλαξε τίποτα, καθώς είχαν ήδη εξασφαλίσει τη 2η θέση.

#10 Σλοβενία (+1)

Με τον Λούκα Ντόντσιτς απέναντΙ κανείς δεν αισθάνεται άνετα. Το ματς με την Ιταλία στο νοκ-άουτ θυμίζει… Μανίλα 2023, όπου ο Σλοβένος σούπερσταρ έκανε όργια.