Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Οι πράσινοι στοχεύουν να κάνουν το 3-0 για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
Ο Σορτς
Ο Σορτς σε λέι απ κόντρα στη Βαλένθια/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Βαλένθια για το τρίτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague έχοντας κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία.

Με νίκη στο Game 3 με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο T- Center το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Η αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα (06/05/26) στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να «σκουπίσει» για πρώτη φορά στην ιστορία της σειρά πέντε αγώνων των πλέι οφ και θα το επιχειρήσει στο κατάμεστο T-Center.

