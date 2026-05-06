Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Βαλένθια για το τρίτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague έχοντας κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία.

Με νίκη στο Game 3 με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στο Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο T- Center το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Η αναμέτρηση διεξάγεται σήμερα (06/05/26) στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να «σκουπίσει» για πρώτη φορά στην ιστορία της σειρά πέντε αγώνων των πλέι οφ και θα το επιχειρήσει στο κατάμεστο T-Center.